Ключевской вулкан на Камчатке третий раз за день выбросил пепел
Ключевской вулкан на Камчатке третий раз за день выбросил пепел на высоту 8 км
© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/TelegramСход раскаленной лавы по западному склону в ходе извержения вулкана Ключевской
Сход раскаленной лавы по западному склону в ходе извержения вулкана Ключевской. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 4 авг - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке в третий раз за день выбросил пепел, в этот раз на высоту 8 километров над уровнем моря, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 20.00 KST (04.08 08.00 UTC) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 8 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 110 км на восток - юго-восток от вулкана. Авиационный цветовой код: оранжевый. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", - говорится в сообщении.
Это уже третий пепловый выброс вулкана за понедельник. Предыдущие поднялись на 6,5 и 7,5 километра над уровнем моря.
Ранее ГУМЧС РФ по краю сообщало, что пепловые выбросы от 6 до 10 километров возможны на проявляющих активность вулканах Камчатки - Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный. Гостям и жителям Камчатки рекомендовано воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе 10 километров от их вершины.
Тридцатого июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.