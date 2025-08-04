https://ria.ru/20250804/vulkan-2033170548.html

На Камчатке вулкан Ключевской еще раз выбросил пепел

На Камчатке вулкан Ключевской еще раз выбросил пепел - РИА Новости, 04.08.2025

На Камчатке вулкан Ключевской еще раз выбросил пепел

Ключевской вулкан на Камчатке ещё раз выбросил пепел на высоту 7,5 километра над уровнем моря, существует опасность для авиаперевозок, сообщил Институт... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T08:22:00+03:00

2025-08-04T08:22:00+03:00

2025-08-04T08:22:00+03:00

происшествия

камчатка

шивелуч

северо-курильск

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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УЛАН-УДЭ, 4 авг - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке ещё раз выбросил пепел на высоту 7,5 километра над уровнем моря, существует опасность для авиаперевозок, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 15.55 KST (6.55 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 7,5 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 50 километров на северо-восток от вулкана. Авиационный цветовой код: орнажевый. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", - говорится в сообщении. Это уже второй пепловый выброс вулкана за понедельник. Предыдущий был зарегистрирован 4 часа назад высотой 6,5 километра. Ранее ГУ МЧС по краю сообщало, что пепловые выбросы от 6 до 10 километров возможны на проявляющих активность вулканах Камчатки - Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный. Гостям и жителям Камчатки было рекомендовано воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе 10 километров от их вершины. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта. Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.

https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033152272.html

https://ria.ru/20250803/vulkan-2033074294.html

камчатка

шивелуч

северо-курильск

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происшествия, камчатка, шивелуч, северо-курильск, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области