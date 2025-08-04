https://ria.ru/20250804/vsu-2033324693.html

Подполье сообщило об уничтожении склада ГСМ под Днепропетровском

Подполье сообщило об уничтожении склада ГСМ под Днепропетровском - РИА Новости, 04.08.2025

Подполье сообщило об уничтожении склада ГСМ под Днепропетровском

Ударом в Днепропетровской области уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов для военной техники ВСУ и тягловая подстанция, используемая для ротации и... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T18:05:00+03:00

2025-08-04T18:05:00+03:00

2025-08-04T18:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

в мире

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Ударом в Днепропетровской области уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов для военной техники ВСУ и тягловая подстанция, используемая для ротации и перемещения техники ВСУ, более 30 военных ликвидированы, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Удар по Синельниково (Днепропетровская область) остановил на несколько дней логистику ВСУ... Ракетным ударом была уничтожена тягловая подстанция на железнодорожном узле в городе Синельниково Днепропетровской области. Через Синельниково идет ротация, на ЛБС (линию боевого соприкосновения - ред.) везут тяжелую технику и БК. Кроме подстанции было серьезно повреждены несколько электровозов, уничтожены хранилища ГСМ для тепловозов и военной техники. Военный эшелон, который находился рядом с местом удара, получил повреждения. Военнослужащие в количестве 32 человека погибли, около сотни раненых", - заявил Лебедев. По его словам, ротация ВСУ была нарушена, техника и боекомплекты не поступают.

https://ria.ru/20250804/svo-2033233024.html

днепропетровская область

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днепропетровская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире