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Подполье сообщило об уничтожении склада ГСМ под Днепропетровском - РИА Новости, 04.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:05 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/vsu-2033324693.html
Подполье сообщило об уничтожении склада ГСМ под Днепропетровском
Подполье сообщило об уничтожении склада ГСМ под Днепропетровском - РИА Новости, 04.08.2025
Подполье сообщило об уничтожении склада ГСМ под Днепропетровском
Ударом в Днепропетровской области уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов для военной техники ВСУ и тягловая подстанция, используемая для ротации и... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:05:00+03:00
2025-08-04T18:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Ударом в Днепропетровской области уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов для военной техники ВСУ и тягловая подстанция, используемая для ротации и перемещения техники ВСУ, более 30 военных ликвидированы, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Удар по Синельниково (Днепропетровская область) остановил на несколько дней логистику ВСУ... Ракетным ударом была уничтожена тягловая подстанция на железнодорожном узле в городе Синельниково Днепропетровской области. Через Синельниково идет ротация, на ЛБС (линию боевого соприкосновения - ред.) везут тяжелую технику и БК. Кроме подстанции было серьезно повреждены несколько электровозов, уничтожены хранилища ГСМ для тепловозов и военной техники. Военный эшелон, который находился рядом с местом удара, получил повреждения. Военнослужащие в количестве 32 человека погибли, около сотни раненых", - заявил Лебедев. По его словам, ротация ВСУ была нарушена, техника и боекомплекты не поступают.
https://ria.ru/20250804/svo-2033233024.html
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днепропетровская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
Подполье сообщило об уничтожении склада ГСМ под Днепропетровском

В Днепропетровской области уничтожили украинский склад ГСМ и тягловую подстанцию

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Ударом в Днепропетровской области уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов для военной техники ВСУ и тягловая подстанция, используемая для ротации и перемещения техники ВСУ, более 30 военных ликвидированы, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Удар по Синельниково (Днепропетровская область) остановил на несколько дней логистику ВСУ... Ракетным ударом была уничтожена тягловая подстанция на железнодорожном узле в городе Синельниково Днепропетровской области. Через Синельниково идет ротация, на ЛБС (линию боевого соприкосновения - ред.) везут тяжелую технику и БК. Кроме подстанции было серьезно повреждены несколько электровозов, уничтожены хранилища ГСМ для тепловозов и военной техники. Военный эшелон, который находился рядом с местом удара, получил повреждения. Военнослужащие в количестве 32 человека погибли, около сотни раненых", - заявил Лебедев.
По его словам, ротация ВСУ была нарушена, техника и боекомплекты не поступают.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Подразделения "Днепра" уничтожили до 65 военных ВСУ за сутки
12:29
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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