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В Турции оценили возможность встречи лидеров России и США - РИА Новости, 04.08.2025
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06:23 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/vstrecha-2033164105.html
В Турции оценили возможность встречи лидеров России и США
В Турции оценили возможность встречи лидеров России и США - РИА Новости, 04.08.2025
В Турции оценили возможность встречи лидеров России и США
Турецкая сторона рассчитывает, что встреча лидеров России, США и Украины в Турции пройдет скоро, но конкретных временных рамок и дат нет, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T06:23:00+03:00
2025-08-04T06:23:00+03:00
в мире
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реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 4 авг – РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает, что встреча лидеров России, США и Украины в Турции пройдет скоро, но конкретных временных рамок и дат нет, заявили РИА Новости в администрации президента республики. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что планирует обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным их возможную встречу в Стамбуле. Конкретных наработок по возможности организации встречи президентов в Турции нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об инициативе Эрдогана. "Конкретных временных рамок нет, рассчитываем, что скоро. Но конкретных сроков нет", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности проведения такого саммита до конца года. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.
https://ria.ru/20250802/tramp-2032928004.html
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в мире, россия, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Дональд Трамп
В Турции оценили возможность встречи лидеров России и США

Администрация Эрдогана: конкретных сроков встречи лидеров РФ, США и в Турции нет

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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АНКАРА, 4 авг – РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает, что встреча лидеров России, США и Украины в Турции пройдет скоро, но конкретных временных рамок и дат нет, заявили РИА Новости в администрации президента республики.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что планирует обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным их возможную встречу в Стамбуле. Конкретных наработок по возможности организации встречи президентов в Турции нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об инициативе Эрдогана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Трамп оценил возможность переговоров с Путиным в ближайшее время
2 августа, 00:26
"Конкретных временных рамок нет, рассчитываем, что скоро. Но конкретных сроков нет", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности проведения такого саммита до конца года.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Эрдоган заявил о готовности принять у себя встречу Путина и Зеленского
28 июля, 18:54
 
В миреРоссияТурцияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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