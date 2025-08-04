https://ria.ru/20250804/vostok-2033232928.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 04.08.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили более 215 украинских военнослужащих, сообщило... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:29:00+03:00

2025-08-04T12:29:00+03:00

2025-08-04T12:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили более 215 украинских военнослужащих, сообщило минобороны РФ в понедельник."ВСУ потеряли более 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Березовое Днепропетровской области, Темировка, Ольговское Запорожской области и Искра Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

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днепропетровская область, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность