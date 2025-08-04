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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 04.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили более 215 украинских военнослужащих, сообщило... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:29:00+03:00
2025-08-04T12:29:00+03:00
2025-08-04T12:36:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили более 215 украинских военнослужащих, сообщило минобороны РФ в понедельник."ВСУ потеряли более 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Березовое Днепропетровской области, Темировка, Ольговское Запорожской области и Искра Донецкой Народной Республики.
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днепропетровская область, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 215 военных за сутки в зоне действий "Востока"