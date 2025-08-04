https://ria.ru/20250804/volodin-2033183754.html
Володин оценил продление срока действия результатов ЕГЭ для участников СВО
Володин оценил продление срока действия результатов ЕГЭ для участников СВО - РИА Новости, 04.08.2025
Володин оценил продление срока действия результатов ЕГЭ для участников СВО
Продление срока действия результатов ЕГЭ для участников СВО будет способствовать повышению доступности образования для тех, кто защищает Россию, а также... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:06:00+03:00
2025-08-04T10:06:00+03:00
2025-08-04T11:12:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Продление срока действия результатов ЕГЭ для участников СВО будет способствовать повышению доступности образования для тех, кто защищает Россию, а также позволит им быстрее адаптироваться после окончания службы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. С 3 августа начал действовать закон, в соответствии с которым для участников СВО на время их службы приостанавливается срок действия результатов ЕГЭ. По общему правилу результаты ЕГЭ, необходимые для приема в вузы по программам бакалавриата и специалитета, действуют четыре года, следующих за годом их получения. "Мера будет способствовать повышению доступности образования для тех, кто защищает страну, а также позволит им быстрее адаптироваться после окончания службы", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Ранее он также подчеркивал, что поддержка участников СВО и членов их семей является одним из важнейших направлений работы Госдумы. По словам Володина, принято 139 законов, из них 15 - с начала 2025 года, и создана система, которая постоянно совершенствуется. Председатель ГД отмечал, что в вопросах защиты страны депутаты всех фракций выступают сообща. Он добавил, что консолидация общества и политических сил - основа для достижения целей специальной военной операции.
https://ria.ru/20250801/putin-2032835355.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Володин оценил продление срока действия результатов ЕГЭ для участников СВО
Володин: продление срока действия ЕГЭ поможет участникам СВО адаптироваться
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Продление срока действия результатов ЕГЭ для участников СВО будет способствовать повышению доступности образования для тех, кто защищает Россию, а также позволит им быстрее адаптироваться после окончания службы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
С 3 августа начал действовать закон, в соответствии с которым для участников СВО на время их службы приостанавливается срок действия результатов ЕГЭ. По общему правилу результаты ЕГЭ, необходимые для приема в вузы по программам бакалавриата и специалитета, действуют четыре года, следующих за годом их получения.
"Мера будет способствовать повышению доступности образования для тех, кто защищает страну, а также позволит им быстрее адаптироваться после окончания службы", - сказал Володин
, слова которого приводит пресс-служба Госдумы
.
Ранее он также подчеркивал, что поддержка участников СВО и членов их семей является одним из важнейших направлений работы Госдумы. По словам Володина, принято 139 законов, из них 15 - с начала 2025 года, и создана система, которая постоянно совершенствуется. Председатель ГД отмечал, что в вопросах защиты страны депутаты всех фракций выступают сообща. Он добавил, что консолидация общества и политических сил - основа для достижения целей специальной военной операции.