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В Ровненской области Украины задержали двух священников УПЦ
В Ровненской области Украины задержали двух священников УПЦ - РИА Новости, 04.08.2025
В Ровненской области Украины задержали двух священников УПЦ
Сотрудники военкомата в Ровненской области Украины задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ),... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T22:43:00+03:00
2025-08-04T22:43:00+03:00
2025-08-04T22:43:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Ровненской области Украины задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). "Костопольский ТЦК (военкомат - ред.) задержал двоих священнослужителей Сарненской епархии УПЦ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ. По данным Союза православных журналистов, задержан отец троих детей - протоиерей Григорий Бакунец, настоятель Свято-Духовского храма в селе Моквинские Хутора. Задержание произошло при исповеди тяжелобольной прихожанки. В тот же день задержали и протоиерея Александра Солтыса, настоятеля Покровского храма в селе Песков. В последнее время появляется всё больше сообщений о мобилизации священнослужителей УПЦ. Союз православных журналистов 14 июня сообщал, что сотрудники военкомата в Одесской области похитили и удерживают протоиерея УПЦ. Подобные случаи были также в Ровно и Кременце Тернопольской области. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, ранее заявлял, что режим Владимира Зеленского сделает всё, чтобы не позволить священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) получить бронь от мобилизации.
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Религия, Ровненская область, Украина, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире, Украинская православная церковь
В Ровненской области Украины задержали двух священников УПЦ
Военкомат в Ровненской области Украины задержал двух священников УПЦ