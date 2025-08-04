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В Ровненской области Украины задержали двух священников УПЦ

В Ровненской области Украины задержали двух священников УПЦ - РИА Новости, 04.08.2025

В Ровненской области Украины задержали двух священников УПЦ

Сотрудники военкомата в Ровненской области Украины задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ),... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T22:43:00+03:00

2025-08-04T22:43:00+03:00

2025-08-04T22:43:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Ровненской области Украины задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). "Костопольский ТЦК (военкомат - ред.) задержал двоих священнослужителей Сарненской епархии УПЦ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ. По данным Союза православных журналистов, задержан отец троих детей - протоиерей Григорий Бакунец, настоятель Свято-Духовского храма в селе Моквинские Хутора. Задержание произошло при исповеди тяжелобольной прихожанки. В тот же день задержали и протоиерея Александра Солтыса, настоятеля Покровского храма в селе Песков. В последнее время появляется всё больше сообщений о мобилизации священнослужителей УПЦ. Союз православных журналистов 14 июня сообщал, что сотрудники военкомата в Одесской области похитили и удерживают протоиерея УПЦ. Подобные случаи были также в Ровно и Кременце Тернопольской области. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, ранее заявлял, что режим Владимира Зеленского сделает всё, чтобы не позволить священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) получить бронь от мобилизации.

https://ria.ru/20250801/dnepropetrovsk-2032812978.html

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ровненская область, украина, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире, украинская православная церковь