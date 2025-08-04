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В Киеве и еще девяти областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и еще девяти областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.08.2025
В Киеве и еще девяти областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киеве и еще девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T21:25:00+03:00
2025-08-04T21:25:00+03:00
2025-08-04T21:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киеве и еще девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях прозвучала в 20.08 (совпадает с мск). Ранее тревогу объявили Киевской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях, она продолжает звучат до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве и еще девяти областях объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киеве и еще девяти областях Украины