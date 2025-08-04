https://ria.ru/20250804/ukraina-2033356061.html

В Киеве и еще девяти областях объявили воздушную тревогу

В Киеве и еще девяти областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.08.2025

В Киеве и еще девяти областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киеве и еще девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T21:25:00+03:00

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2025-08-04T21:25:00+03:00

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днепропетровская область

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дмитрий песков

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киеве и еще девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях прозвучала в 20.08 (совпадает с мск). Ранее тревогу объявили Киевской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях, она продолжает звучат до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250804/vsu-2033342064.html

киев

днепропетровская область

россия

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в мире, киев, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины