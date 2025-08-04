Главу энергетической таможни Украины отстранили от работы
Минфин Украины отстранил от работы главу энергетической таможни Комара
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Главу энергетической таможни Украины Анатолия Комара отстранили от работы на время расследования после публикаций в СМИ о роскошном образе его жизни, который не соответствует его доходам чиновника, сообщило в понедельник министерство финансов страны.
"В связи с фактами, изложенными в журналистском расследовании..., министр финансов Украины Сергей Марченко поручил и.о. главы ГТС (государственной таможенной службы - ред.) рассмотреть вопрос об отстранении от исполнения обязанностей по должности главы энергетической таможни Украины Анатолия Комара на время служебного расследования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минфина.
Отмечается, что дальнейшее решение о пребывании Комара в должности будет принято по результатам расследования правоохранительных органов.
В свою очередь украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале отмечет, что Комар в 2021 году купил апартаменты в центре Киева за 3,7 миллиона гривен (88 тысяч долларов), при этом официальных доходов на такую покупку у него не хватало. В декларации чиновник указал, что часть денег подарены матерью и бабушкой. Кроме того, семья Комара также приобрела элитную недвижимость и землю под Киевом, где построен особняк стоимостью около 70 миллионов гривен (1,6 миллиона долларов).
Позже государственная таможенная служба Украины сообщила в Telegram-канале, что приняла решение об открытии дисциплинарного производства в отношении Комара с отстранением его от исполнения должностных обязанностей.