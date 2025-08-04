"Готовы": на Украине назвали условия капитуляции перед Россией
Дубинский: США примут капитуляцию Украины, если ее предложит Зеленский
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. США готовы рассмотреть идею о капитуляции Украины, если инициатива будет исходить от Владимира Зеленского, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"В США готовы кивнуть головой на идею капитуляции, но только в том случае, если она будет исходить от Украины", — написал он.
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По словам парламентария, президент Дональд Трамп опасается нового импичмента из-за ситуации вокруг украинского кризиса, поэтому принуждать киевские власти к миру будут непрямыми методами.
"Для того и была такая жесткая реакция на переподчинение НАБУ", — объяснил депутат.
При этом, добавил он, подталкивать Зеленского к капитуляции будут изнутри, пока он сам не согласится или же его не свергнет собственное окружение, которое захочет спасти свои ресурсы.
Глава киевского режима 22 июля подписал принятый Верховной радой закон, ограничивающий независимость антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Это вызвало возмущение многих политиков и общественности, в Киеве и других городах начались массовые акции протеста. Кроме того, закон жестко раскритиковали на Западе.
Два дня спустя Зеленский внес в Раду другой законопроект, который якобы укрепит независимость этих органов. Парламент принял его 31 июля.
По словам бывшего депутата Рады, участника движения "Другая Украина" Спиридона Килинкарова, Зеленский решил сдать назад под давлением США. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атаку на Зеленского запустили из Вашингтона. НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, а теперь Штаты запросили все материалы, утверждает Клинкаров.