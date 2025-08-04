Рейтинг@Mail.ru
В Турции ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/turtsija-2033255014.html
В Турции ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского
В Турции ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 04.08.2025
В Турции ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского
Какой-либо конкретики по вероятной встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским нет, говорить о её сроках и месте преждевременно, сообщили... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:46:00+03:00
2025-08-04T13:46:00+03:00
в мире
россия
турция
киев
владимир путин
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6245650fe0928fc4be13506986b249a1.jpg
АНКАРА, 4 авг - РИА Новости. Какой-либо конкретики по вероятной встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским нет, говорить о её сроках и месте преждевременно, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент России Владимир Путин не исключает возможность встречи с Владимиром Зеленским после необходимой работы на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Пока никакой конкретики по этому поводу нет", - заявили в администрации Эрдогана, отвечая на вопрос о возможности проведения встречи в Турции. Ранее Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.
https://ria.ru/20250804/tramp-2033181342.html
https://ria.ru/20250804/putin-2033229370.html
россия
турция
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_46cbdc90841eb6835c6e40e4ee16c7c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, киев, владимир путин, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Турция, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
В Турции ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского

Администрация Эрдогана: конкретики по встрече Путина и Зеленского нет

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 4 авг - РИА Новости. Какой-либо конкретики по вероятной встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским нет, говорить о её сроках и месте преждевременно, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Президент России Владимир Путин не исключает возможность встречи с Владимиром Зеленским после необходимой работы на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Германии сделали заявление о Путине после ультиматума Трампа
09:47
"Пока никакой конкретики по этому поводу нет", - заявили в администрации Эрдогана, отвечая на вопрос о возможности проведения встречи в Турции.
Ранее Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.
Владимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Кремле допустили возможность встречи Путина и Зеленского
12:21
 
В миреРоссияТурцияКиевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала