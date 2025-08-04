https://ria.ru/20250804/turtsija-2033255014.html

В Турции ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского

В Турции ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 04.08.2025

В Турции ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского

Какой-либо конкретики по вероятной встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским нет, говорить о её сроках и месте преждевременно, сообщили... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T13:46:00+03:00

2025-08-04T13:46:00+03:00

2025-08-04T13:46:00+03:00

в мире

россия

турция

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владимир путин

владимир зеленский

реджеп тайип эрдоган

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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АНКАРА, 4 авг - РИА Новости. Какой-либо конкретики по вероятной встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским нет, говорить о её сроках и месте преждевременно, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент России Владимир Путин не исключает возможность встречи с Владимиром Зеленским после необходимой работы на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Пока никакой конкретики по этому поводу нет", - заявили в администрации Эрдогана, отвечая на вопрос о возможности проведения встречи в Турции. Ранее Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.

https://ria.ru/20250804/tramp-2033181342.html

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россия

турция

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в мире, россия, турция, киев, владимир путин, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле