В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Полтавской и еще двух украинских областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Ранее в понедельник тревогу объявили в Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях, она продолжает звучать до сих пор.
По данным ресурса, тревогу в Черкасской и Полтавской области объявили в 20.07 (совпадает с мск). В 20.27 тревога расширилась на Николаевскую область, спустя пять минут - на Киевскую.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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