https://ria.ru/20250804/trevoga-2033347495.html
В трех украинских регионах объявили воздушную тревогу
В трех украинских регионах объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.08.2025
В трех украинских регионах объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в трех регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T20:02:00+03:00
2025-08-04T20:02:00+03:00
2025-08-04T20:02:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в трех регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Сумской области звучит более часа, на Черниговскую область тревога расширилась в 19.29 (совпадает с мск). В 19.46 тревогу объявили в Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В трех украинских регионах объявили воздушную тревогу
В Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу