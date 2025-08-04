https://ria.ru/20250804/trevoga-2033347495.html

В трех украинских регионах объявили воздушную тревогу

В трех украинских регионах объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.08.2025

В трех украинских регионах объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в трех регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T20:02:00+03:00

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2025-08-04T20:02:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в трех регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Сумской области звучит более часа, на Черниговскую область тревога расширилась в 19.29 (совпадает с мск). В 19.46 тревогу объявили в Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины