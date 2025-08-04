https://ria.ru/20250804/trevoga-2033156875.html

В еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.08.2025

В еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Винницкой области Украины, а также в некоторых районах Хмельницкой области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T03:09:00+03:00

2025-08-04T03:09:00+03:00

2025-08-04T03:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

винницкая область

хмельницкая область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Винницкой области Украины, а также в некоторых районах Хмельницкой области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Винницкой области была объявлена в 2.12 мск, в районах Хмельницкой области – с 2.11 по 2.39 мск. Ранее тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Киевской областях Украины, а также в некоторых районах Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250804/vzryvy-2033155157.html

украина

винницкая область

хмельницкая область

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украина, винницкая область, хмельницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины