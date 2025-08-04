https://ria.ru/20250804/trevoga-2033154128.html
Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины
Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины - РИА Новости, 04.08.2025
Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T01:50:00+03:00
2025-08-04T01:50:00+03:00
2025-08-04T01:50:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Житомирской области была объявлена в 01.12 мск, в Николаевской – в 01.27 мск, в Одесской – в 01.30 мск. Ранее тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Черкасской областях Украины, а также в некоторых районах Киевской и Днепропетровской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, житомирская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Житомирская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины
В Николаевской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу