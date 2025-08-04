https://ria.ru/20250804/trevoga-2033151703.html

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.08.2025

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Черкасской областях Украины, а также в некоторых районах Киевской... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T00:55:00+03:00

2025-08-04T00:55:00+03:00

2025-08-04T00:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Черкасской областях Украины, а также в некоторых районах Киевской и Днепропетровской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Сумской области была объявлена в 18.41 мск, в Черниговской – в 20.05 мск, в Полтавской – в 21.16 мск, в Харьковской – в 21.26 мск, в Черкасской – в 23.10 мск, в Кировоградской – в 23.34 мск, в районах Киевской области – в период с 22.59 по 00.41 мск, в районах Днепропетровской области – в период с 21.56 по 00.43 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250804/obstrel-2033150431.html

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днепропетровская область

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украина, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины