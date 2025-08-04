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Трамп нарочно раздробил ЕС, заявил экс-посол США в Евросоюзе - РИА Новости, 04.08.2025
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10:30 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/tramp-2033188763.html
Трамп нарочно раздробил ЕС, заявил экс-посол США в Евросоюзе
Трамп нарочно раздробил ЕС, заявил экс-посол США в Евросоюзе - РИА Новости, 04.08.2025
Трамп нарочно раздробил ЕС, заявил экс-посол США в Евросоюзе
Президент США Дональд Трамп "нарочно раздробил" ЕС на торговых переговорах с блоком, где позиция Брюсселя звучала "крайне слабо", утверждает бывший посол США в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:30:00+03:00
2025-08-04T10:30:00+03:00
в мире
сша
брюссель
китай
дональд трамп
энтони гарднер
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "нарочно раздробил" ЕС на торговых переговорах с блоком, где позиция Брюсселя звучала "крайне слабо", утверждает бывший посол США в Евросоюзе Энтони Гарднер. "(Трамп - ред.), который ненавидит Европейский Союз, задался целью раздробить то, что он считает разобщенной, слабой, неповоротливой организацией. (И он - ред.) добился своего", - заявил Гарднер изданию Politico. По словам Гарднера, переговорная позиция ЕС была бессвязной и "звучала крайне слабо", что, как он считает, стало результатом нескольких глубоких недопониманий внутри блока. Дипломат отметил, что Брюссель не воспользовался "мощными торговыми инструментами", находившимися в его распоряжении, недооценив тем самым свои возможности. При этом Гарднер подчеркнул, что итоги переговоров продемонстрировали, в частности, Китаю то, что "запугивание" является более эффективным способом добиться уступок от Евросоюза, чем переговоры. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. В рамках сделки Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в США дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки.
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в мире, сша, брюссель, китай, дональд трамп, энтони гарднер, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Брюссель, Китай, Дональд Трамп, Энтони Гарднер, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Трамп нарочно раздробил ЕС, заявил экс-посол США в Евросоюзе

Гарднер: Трамп нарочно раздробил Евросоюз на торговых переговорах

© AP Photo / Christopher FurlongДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Christopher Furlong
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "нарочно раздробил" ЕС на торговых переговорах с блоком, где позиция Брюсселя звучала "крайне слабо", утверждает бывший посол США в Евросоюзе Энтони Гарднер.
"(Трамп - ред.), который ненавидит Европейский Союз, задался целью раздробить то, что он считает разобщенной, слабой, неповоротливой организацией. (И он - ред.) добился своего", - заявил Гарднер изданию Politico.
По словам Гарднера, переговорная позиция ЕС была бессвязной и "звучала крайне слабо", что, как он считает, стало результатом нескольких глубоких недопониманий внутри блока. Дипломат отметил, что Брюссель не воспользовался "мощными торговыми инструментами", находившимися в его распоряжении, недооценив тем самым свои возможности.
При этом Гарднер подчеркнул, что итоги переговоров продемонстрировали, в частности, Китаю то, что "запугивание" является более эффективным способом добиться уступок от Евросоюза, чем переговоры.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
В рамках сделки Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в США дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки.
Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Фон дер Ляйен пообещала Трампу то, что ЕС не сможет выполнить, пишет Bild
30 июля, 17:42
 
В миреСШАБрюссельКитайДональд ТрампЭнтони ГарднерУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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