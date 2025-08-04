https://ria.ru/20250804/tramp-2033188763.html

Трамп нарочно раздробил ЕС, заявил экс-посол США в Евросоюзе

Трамп нарочно раздробил ЕС, заявил экс-посол США в Евросоюзе - РИА Новости, 04.08.2025

Трамп нарочно раздробил ЕС, заявил экс-посол США в Евросоюзе

Президент США Дональд Трамп "нарочно раздробил" ЕС на торговых переговорах с блоком, где позиция Брюсселя звучала "крайне слабо", утверждает бывший посол США в... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T10:30:00+03:00

2025-08-04T10:30:00+03:00

2025-08-04T10:30:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "нарочно раздробил" ЕС на торговых переговорах с блоком, где позиция Брюсселя звучала "крайне слабо", утверждает бывший посол США в Евросоюзе Энтони Гарднер. "(Трамп - ред.), который ненавидит Европейский Союз, задался целью раздробить то, что он считает разобщенной, слабой, неповоротливой организацией. (И он - ред.) добился своего", - заявил Гарднер изданию Politico. По словам Гарднера, переговорная позиция ЕС была бессвязной и "звучала крайне слабо", что, как он считает, стало результатом нескольких глубоких недопониманий внутри блока. Дипломат отметил, что Брюссель не воспользовался "мощными торговыми инструментами", находившимися в его распоряжении, недооценив тем самым свои возможности. При этом Гарднер подчеркнул, что итоги переговоров продемонстрировали, в частности, Китаю то, что "запугивание" является более эффективным способом добиться уступок от Евросоюза, чем переговоры. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. В рамках сделки Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в США дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки.

https://ria.ru/20250730/tramp-2032431685.html

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в мире, сша, брюссель, китай, дональд трамп, энтони гарднер, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия