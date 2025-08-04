https://ria.ru/20250804/svo-2033232313.html
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 04.08.2025
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 385 украинских военнослужащих и два орудия полевой артиллерии за... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:27:00+03:00
2025-08-04T12:27:00+03:00
2025-08-04T12:39:00+03:00
безопасность
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
димитров
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6c9ed78a79fe39cf8b9f2d12cc0b863.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 385 украинских военнослужащих и два орудия полевой артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России."Потери украинских вооруженных формирований составили более 385 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке.Уточняется, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Димитров, Белицкое, Родинское, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области.
https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033103188.html
россия
днепропетровская область
димитров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717186_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_564f37aee5e66b5551cd65bfaa562e93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, днепропетровская область, димитров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Димитров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю
МО РФ: ВСУ потеряли более 385 военных в зоне действия "Центра"