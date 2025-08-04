https://ria.ru/20250804/svo-2033232313.html

Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю

Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 04.08.2025

Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 385 украинских военнослужащих и два орудия полевой артиллерии за... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:27:00+03:00

2025-08-04T12:27:00+03:00

2025-08-04T12:39:00+03:00

безопасность

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

димитров

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 385 украинских военнослужащих и два орудия полевой артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России."Потери украинских вооруженных формирований составили более 385 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке.Уточняется, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Димитров, Белицкое, Родинское, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области.

https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033103188.html

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днепропетровская область

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, днепропетровская область, димитров, министерство обороны рф (минобороны рф)