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На фестивале "Таврида.АРТ" собрали более 250 гитар для участников СВО - РИА Новости, 04.08.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:33 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/svo-2033153659.html
На фестивале "Таврида.АРТ" собрали более 250 гитар для участников СВО
На фестивале "Таврида.АРТ" собрали более 250 гитар для участников СВО - РИА Новости, 04.08.2025
На фестивале "Таврида.АРТ" собрали более 250 гитар для участников СВО
Более 250 гитар собрали для участников СВО на площадке седьмого фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ" в рамках благотворительной акции "Гитара для Победы", РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T01:33:00+03:00
2025-08-04T01:33:00+03:00
культура
россия
судак
республика крым
сергей кириенко
денис майданов
фестиваль "таврида — арт"
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СУДАК (Крым), 4 авг – РИА Новости. Более 250 гитар собрали для участников СВО на площадке седьмого фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ" в рамках благотворительной акции "Гитара для Победы", сообщает пресс-служба фестиваля. Акция в рамках фестиваля прошла впервые. Ее цель - оказать моральную поддержку российским военнослужащим и пациентам военных госпиталей. "Всего собрали более 250 гитар, а также струны и чехлы. Позже они будут переданы на фронт - в отряды на линии боевого соприкосновения и госпитали", - говорится в сообщении. В акции приняли участие зрители, гости, артисты и творческие коллективы, которые могли привезти с собой на фестиваль гитары, наборы струн, медиаторы, каподастры, чехлы, другие комплектующие и аксессуары. "Денис Майданов передал гитару, с которой он выступал 10 лет. Также инструменты передали группа "Звери", группа 25/17, Саша ST, Женя Трофимов, Василий Пасечник", - говорится в сообщении. В свою очередь, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в общении с журналистами назвал акцию "Гитара для Победы" важной для российских военнослужащих, многие из которых играют и поют. "Если продолжать тему поддержки участников специальной военной операции, то у нас по территории фестиваля размещено 65 тысяч детских рисунков, которые ребятишки со всей страны рисовали и отправляли ребятам на фронт. Каждый из этих рисунков за душу трогает", - сказал Кириенко. Фестиваль "Таврида.АРТ" проходил с 1 по 3 августа в Судаке на юго-востоке Крыма. В программу вошло более 300 мероприятий: концерты, театрально-цирковое шоу, книжная ярмарка и съемки медиапроектов. Посетило фестиваль около 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20250803/tavridaart-2033142302.html
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россия, судак, республика крым, сергей кириенко, денис майданов, фестиваль "таврида — арт"
Культура, Россия, Судак, Республика Крым, Сергей Кириенко, Денис Майданов, Фестиваль "Таврида — АРТ"
На фестивале "Таврида.АРТ" собрали более 250 гитар для участников СВО

На фестивале "Таврида.АРТ" в Судаке собрали более 250 гитар для участников СВО

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёныхФестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ"
Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ". Архивное фото
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СУДАК (Крым), 4 авг – РИА Новости. Более 250 гитар собрали для участников СВО на площадке седьмого фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ" в рамках благотворительной акции "Гитара для Победы", сообщает пресс-служба фестиваля.
Акция в рамках фестиваля прошла впервые. Ее цель - оказать моральную поддержку российским военнослужащим и пациентам военных госпиталей.
Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
На фестивале "Таврида.АРТ" представили 300 сценарных заявок об СВО
Вчера, 21:37
"Всего собрали более 250 гитар, а также струны и чехлы. Позже они будут переданы на фронт - в отряды на линии боевого соприкосновения и госпитали", - говорится в сообщении.
В акции приняли участие зрители, гости, артисты и творческие коллективы, которые могли привезти с собой на фестиваль гитары, наборы струн, медиаторы, каподастры, чехлы, другие комплектующие и аксессуары.
"Денис Майданов передал гитару, с которой он выступал 10 лет. Также инструменты передали группа "Звери", группа 25/17, Саша ST, Женя Трофимов, Василий Пасечник", - говорится в сообщении.
Участники церемонии открытия фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель города Судак Республики Крым - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Фестиваль "Таврида.АРТ" посетили около 100 тысяч человек
01:29
В свою очередь, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в общении с журналистами назвал акцию "Гитара для Победы" важной для российских военнослужащих, многие из которых играют и поют.
"Если продолжать тему поддержки участников специальной военной операции, то у нас по территории фестиваля размещено 65 тысяч детских рисунков, которые ребятишки со всей страны рисовали и отправляли ребятам на фронт. Каждый из этих рисунков за душу трогает", - сказал Кириенко.
Фестиваль "Таврида.АРТ" проходил с 1 по 3 августа в Судаке на юго-востоке Крыма. В программу вошло более 300 мероприятий: концерты, театрально-цирковое шоу, книжная ярмарка и съемки медиапроектов. Посетило фестиваль около 100 тысяч человек.
Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Делегация из Татарстана выиграла Кубок карнавала на фестивале "Таврида.АРТ"
Вчера, 20:38
 
КультураРоссияСудакРеспублика КрымСергей КириенкоДенис МайдановФестиваль "Таврида — АРТ"
 
 
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