https://ria.ru/20250804/svo-2033153659.html

На фестивале "Таврида.АРТ" собрали более 250 гитар для участников СВО

На фестивале "Таврида.АРТ" собрали более 250 гитар для участников СВО - РИА Новости, 04.08.2025

На фестивале "Таврида.АРТ" собрали более 250 гитар для участников СВО

Более 250 гитар собрали для участников СВО на площадке седьмого фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ" в рамках благотворительной акции "Гитара для Победы", РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T01:33:00+03:00

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культура

россия

судак

республика крым

сергей кириенко

денис майданов

фестиваль "таврида — арт"

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СУДАК (Крым), 4 авг – РИА Новости. Более 250 гитар собрали для участников СВО на площадке седьмого фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ" в рамках благотворительной акции "Гитара для Победы", сообщает пресс-служба фестиваля. Акция в рамках фестиваля прошла впервые. Ее цель - оказать моральную поддержку российским военнослужащим и пациентам военных госпиталей. "Всего собрали более 250 гитар, а также струны и чехлы. Позже они будут переданы на фронт - в отряды на линии боевого соприкосновения и госпитали", - говорится в сообщении. В акции приняли участие зрители, гости, артисты и творческие коллективы, которые могли привезти с собой на фестиваль гитары, наборы струн, медиаторы, каподастры, чехлы, другие комплектующие и аксессуары. "Денис Майданов передал гитару, с которой он выступал 10 лет. Также инструменты передали группа "Звери", группа 25/17, Саша ST, Женя Трофимов, Василий Пасечник", - говорится в сообщении. В свою очередь, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в общении с журналистами назвал акцию "Гитара для Победы" важной для российских военнослужащих, многие из которых играют и поют. "Если продолжать тему поддержки участников специальной военной операции, то у нас по территории фестиваля размещено 65 тысяч детских рисунков, которые ребятишки со всей страны рисовали и отправляли ребятам на фронт. Каждый из этих рисунков за душу трогает", - сказал Кириенко. Фестиваль "Таврида.АРТ" проходил с 1 по 3 августа в Судаке на юго-востоке Крыма. В программу вошло более 300 мероприятий: концерты, театрально-цирковое шоу, книжная ярмарка и съемки медиапроектов. Посетило фестиваль около 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20250803/tavridaart-2033142302.html

https://ria.ru/20250804/sudak-2033153297.html

https://ria.ru/20250803/tavridaart-2033137437.html

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россия, судак, республика крым, сергей кириенко, денис майданов, фестиваль "таврида — арт"