https://ria.ru/20250804/sudak-2033153297.html

Фестиваль "Таврида.АРТ" посетили около 100 тысяч человек

Фестиваль "Таврида.АРТ" посетили около 100 тысяч человек - РИА Новости, 04.08.2025

Фестиваль "Таврида.АРТ" посетили около 100 тысяч человек

Седьмой фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" в Судаке на юго-востоке Крыма посетили около 100 тысяч человек, сообщили в пресс-службе фестиваля. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T01:29:00+03:00

2025-08-04T01:29:00+03:00

2025-08-04T01:29:00+03:00

культура

россия

судак

республика крым

сергей кириенко

фестиваль "таврида — арт"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Седьмой фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" в Судаке на юго-востоке Крыма посетили около 100 тысяч человек, сообщили в пресс-службе фестиваля. Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что фестиваль "Таврида. АРТ" в этом году может стать рекордным по количеству участников, число которых потенциально может превысить 100 тысяч человек. "С 1 по 3 августа фестиваль посетили около 100 тысяч участников из всех регионов России, а также 21 зарубежной страны", - говорится в сообщении. В рамках фестиваля прошло более 300 мероприятий, посвященных молодому искусству, на пяти сценах выступили известные исполнители, прошли презентации и встречи с культурными деятелями. По словам Кириенко, фестиваль показал, насколько молодежь трепетно относится к искусству, в частности, к песням военных лет. "Все постановки, которые мы увидели, и постановка "Плечом к плечу: искусство и победа", – все это сделано молодыми участниками "Тавриды", - сказал Кириенко, слова которого приводит пресс-служба фестиваля. Фестиваль "Таврида.АРТ" проходил с 1 по 3 августа. Программа включала в себя более 300 мероприятий: концерты, театрально-цирковое шоу, книжная ярмарка и съемки медиапроектов.

https://ria.ru/20250803/tavridaart-2033142302.html

https://ria.ru/20250803/festival-2033138185.html

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россия, судак, республика крым, сергей кириенко, фестиваль "таврида — арт"