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Фестиваль "Таврида.АРТ" посетили около 100 тысяч человек - РИА Новости, 04.08.2025
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Культура
 
01:29 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/sudak-2033153297.html
Фестиваль "Таврида.АРТ" посетили около 100 тысяч человек
Фестиваль "Таврида.АРТ" посетили около 100 тысяч человек - РИА Новости, 04.08.2025
Фестиваль "Таврида.АРТ" посетили около 100 тысяч человек
Седьмой фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" в Судаке на юго-востоке Крыма посетили около 100 тысяч человек, сообщили в пресс-службе фестиваля. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T01:29:00+03:00
2025-08-04T01:29:00+03:00
культура
россия
судак
республика крым
сергей кириенко
фестиваль "таврида — арт"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Седьмой фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" в Судаке на юго-востоке Крыма посетили около 100 тысяч человек, сообщили в пресс-службе фестиваля. Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что фестиваль "Таврида. АРТ" в этом году может стать рекордным по количеству участников, число которых потенциально может превысить 100 тысяч человек. "С 1 по 3 августа фестиваль посетили около 100 тысяч участников из всех регионов России, а также 21 зарубежной страны", - говорится в сообщении. В рамках фестиваля прошло более 300 мероприятий, посвященных молодому искусству, на пяти сценах выступили известные исполнители, прошли презентации и встречи с культурными деятелями. По словам Кириенко, фестиваль показал, насколько молодежь трепетно относится к искусству, в частности, к песням военных лет. "Все постановки, которые мы увидели, и постановка "Плечом к плечу: искусство и победа", – все это сделано молодыми участниками "Тавриды", - сказал Кириенко, слова которого приводит пресс-служба фестиваля. Фестиваль "Таврида.АРТ" проходил с 1 по 3 августа. Программа включала в себя более 300 мероприятий: концерты, театрально-цирковое шоу, книжная ярмарка и съемки медиапроектов.
https://ria.ru/20250803/tavridaart-2033142302.html
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россия, судак, республика крым, сергей кириенко, фестиваль "таврида — арт"
Культура, Россия, Судак, Республика Крым, Сергей Кириенко, Фестиваль "Таврида — АРТ"
Фестиваль "Таврида.АРТ" посетили около 100 тысяч человек

Фестиваль "Таврида.АРТ" в Судаке посетили около 100 тысяч человек

© РИА Новости / Михаил Патлис | Перейти в медиабанкУчастники церемонии открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель города Судак Республики Крым
Участники церемонии открытия фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель города Судак Республики Крым - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Михаил Патлис
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Участники церемонии открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель города Судак Республики Крым. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Седьмой фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" в Судаке на юго-востоке Крыма посетили около 100 тысяч человек, сообщили в пресс-службе фестиваля.
Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что фестиваль "Таврида. АРТ" в этом году может стать рекордным по количеству участников, число которых потенциально может превысить 100 тысяч человек.
Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
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"С 1 по 3 августа фестиваль посетили около 100 тысяч участников из всех регионов России, а также 21 зарубежной страны", - говорится в сообщении.
В рамках фестиваля прошло более 300 мероприятий, посвященных молодому искусству, на пяти сценах выступили известные исполнители, прошли презентации и встречи с культурными деятелями.
По словам Кириенко, фестиваль показал, насколько молодежь трепетно относится к искусству, в частности, к песням военных лет.
"Все постановки, которые мы увидели, и постановка "Плечом к плечу: искусство и победа", – все это сделано молодыми участниками "Тавриды", - сказал Кириенко, слова которого приводит пресс-служба фестиваля.
Фестиваль "Таврида.АРТ" проходил с 1 по 3 августа. Программа включала в себя более 300 мероприятий: концерты, театрально-цирковое шоу, книжная ярмарка и съемки медиапроектов.
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КультураРоссияСудакРеспублика КрымСергей КириенкоФестиваль "Таврида — АРТ"
 
 
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