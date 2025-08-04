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В Волгограда арестовали 14 человек по делу о взломе "Госуслуг" - РИА Новости, 04.08.2025
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16:44 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/sud-2033303986.html
В Волгограда арестовали 14 человек по делу о взломе "Госуслуг"
В Волгограда арестовали 14 человек по делу о взломе "Госуслуг" - РИА Новости, 04.08.2025
В Волгограда арестовали 14 человек по делу о взломе "Госуслуг"
Суд арестовал 14 жителей Волгограда, которые, по версии следствия, взламывали личные кабинеты граждан на портале "Госуслуги", сообщил Ворошиловский районный суд РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:44:00+03:00
2025-08-04T16:44:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Суд арестовал 14 жителей Волгограда, которые, по версии следствия, взламывали личные кабинеты граждан на портале "Госуслуги", сообщил Ворошиловский районный суд города. По версии следствия, с сентября 2024-го по 31 июля 2025 года 14 местных жителей, действовавших организованно под управлением неизвестного, совершили серию киберпреступлений: они занимались массовым незаконным изменением паролей пользователей портала "Госуслуги", что позволяло заблокировать доступ к личной информации граждан и использовать ее для мошенничества и хищения денег. За указанный период ими совершено минимум 500 атак на личные кабинеты граждан, добавили в суде. Также выяснилось, что злоумышленники попытались обманом присвоить деньги одного пострадавшего, выдав себя за представителей кредитной организации и предложив оформить кредит на сумму 1 миллион рублей, однако их задержали. "31 июля и 1 августа 2025 года Александр С., Артем Л., Максим К., Павел А., Владимир С., Роман Щ., Егор Р., Никита Д., Михаил Т., Максим Л., Родион А., Дмитрий Ю., Тимерлан М. и Илья С. были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)", - говорится в сообщении. Им было предъявлено обвинение. "Постановлениями Ворошиловского районного суда Волгограда в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца каждому", - добавили в суде.
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происшествия, волгоград, россия, госуслуги
Происшествия, Волгоград, Россия, Госуслуги
В Волгограда арестовали 14 человек по делу о взломе "Госуслуг"

Суд арестовал 14 жителей Волгограда по подозрению во взломе "Госуслуг"

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Суд арестовал 14 жителей Волгограда, которые, по версии следствия, взламывали личные кабинеты граждан на портале "Госуслуги", сообщил Ворошиловский районный суд города.
По версии следствия, с сентября 2024-го по 31 июля 2025 года 14 местных жителей, действовавших организованно под управлением неизвестного, совершили серию киберпреступлений: они занимались массовым незаконным изменением паролей пользователей портала "Госуслуги", что позволяло заблокировать доступ к личной информации граждан и использовать ее для мошенничества и хищения денег. За указанный период ими совершено минимум 500 атак на личные кабинеты граждан, добавили в суде.
Также выяснилось, что злоумышленники попытались обманом присвоить деньги одного пострадавшего, выдав себя за представителей кредитной организации и предложив оформить кредит на сумму 1 миллион рублей, однако их задержали.
"31 июля и 1 августа 2025 года Александр С., Артем Л., Максим К., Павел А., Владимир С., Роман Щ., Егор Р., Никита Д., Михаил Т., Максим Л., Родион А., Дмитрий Ю., Тимерлан М. и Илья С. были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)", - говорится в сообщении.
Им было предъявлено обвинение. "Постановлениями Ворошиловского районного суда Волгограда в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца каждому", - добавили в суде.
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