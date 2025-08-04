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В Ленинградской области столкнулись поезд и автобус, есть погибший - РИА Новости, 04.08.2025
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07:49 04.08.2025 (обновлено: 09:02 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/stolknovenie-2033167531.html
В Ленинградской области столкнулись поезд и автобус, есть погибший
В Ленинградской области столкнулись поезд и автобус, есть погибший - РИА Новости, 04.08.2025
В Ленинградской области столкнулись поезд и автобус, есть погибший
В Ленинградской области столкнулись грузовой поезд и автобус, один человек погиб, сообщила Октябрьская железная дорога. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T07:49:00+03:00
2025-08-04T09:02:00+03:00
происшествия
октябрьская железная дорога (ожд)
ленинградская область
октябрьская железная дорога
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. В Ленинградской области столкнулись грузовой поезд и автобус, один человек погиб, сообщила Октябрьская железная дорога."В результате ДТП схода подвижного состава нет. По предварительной информации, пострадали 12 пассажиров автобуса, один из них смертельно", — говорится в заявлении.Инцидент произошел в 6:11 мск на перегоне Олонец — Лодейное Поле. Водитель рейсового автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом."Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось", — указали в ОЖД.Локомотивная бригада поезда за медпомощью не обращалась. По данным регионального главка МВД, в автобусе ехали туристы, направлявшиеся в монастырь Александра Свирского.Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.
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РИА Новости
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происшествия, октябрьская железная дорога (ожд), ленинградская область, октябрьская железная дорога
Происшествия, Октябрьская железная дорога (ОЖД), Ленинградская область, Октябрьская железная дорога
В Ленинградской области столкнулись поезд и автобус, есть погибший

Один человек погиб, 11 пострадали в ДТП с поездом и автобусом в Ленобласти

© соцсетиНа месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области
На месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© соцсети
На месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. В Ленинградской области столкнулись грузовой поезд и автобус, один человек погиб, сообщила Октябрьская железная дорога.
"В результате ДТП схода подвижного состава нет. По предварительной информации, пострадали 12 пассажиров автобуса, один из них смертельно", — говорится в заявлении.
© Фото : Западное МСУТ СК РоссииНа месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области
На месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : Западное МСУТ СК России
На месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области
Инцидент произошел в 6:11 мск на перегоне Олонец — Лодейное Поле. Водитель рейсового автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.
"Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось", — указали в ОЖД.
Локомотивная бригада поезда за медпомощью не обращалась. По данным регионального главка МВД, в автобусе ехали туристы, направлявшиеся в монастырь Александра Свирского.
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.
На месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
ДТП в Ленинградской области не повлияло на график пассажирских поездов
08:21
 
ПроисшествияОктябрьская железная дорога (ОЖД)Ленинградская областьОктябрьская железная дорога
 
 
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