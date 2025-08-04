https://ria.ru/20250804/stolknovenie-2033167531.html

В Ленинградской области столкнулись поезд и автобус, есть погибший

В Ленинградской области столкнулись поезд и автобус, есть погибший - РИА Новости, 04.08.2025

В Ленинградской области столкнулись поезд и автобус, есть погибший

В Ленинградской области столкнулись грузовой поезд и автобус, один человек погиб, сообщила Октябрьская железная дорога. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T07:49:00+03:00

2025-08-04T07:49:00+03:00

2025-08-04T09:02:00+03:00

происшествия

октябрьская железная дорога (ожд)

ленинградская область

октябрьская железная дорога

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. В Ленинградской области столкнулись грузовой поезд и автобус, один человек погиб, сообщила Октябрьская железная дорога."В результате ДТП схода подвижного состава нет. По предварительной информации, пострадали 12 пассажиров автобуса, один из них смертельно", — говорится в заявлении.Инцидент произошел в 6:11 мск на перегоне Олонец — Лодейное Поле. Водитель рейсового автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом."Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось", — указали в ОЖД.Локомотивная бригада поезда за медпомощью не обращалась. По данным регионального главка МВД, в автобусе ехали туристы, направлявшиеся в монастырь Александра Свирского.Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20250804/dtp-2033170225.html

ленинградская область

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происшествия, октябрьская железная дорога (ожд), ленинградская область, октябрьская железная дорога