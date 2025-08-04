Рейтинг@Mail.ru
В Турции выразили надежду на выработку проекта соглашения по Украине - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:33 04.08.2025 (обновлено: 07:34 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/soglashenie-2033166360.html
В Турции выразили надежду на выработку проекта соглашения по Украине
В Турции выразили надежду на выработку проекта соглашения по Украине - РИА Новости, 04.08.2025
В Турции выразили надежду на выработку проекта соглашения по Украине
Инициированная Турцией встреча лидеров РФ, США и Украины в Стамбуле может стать исторической, если технические группы в ходе встреч смогут выработать проект... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T07:33:00+03:00
2025-08-04T07:34:00+03:00
в мире
россия
турция
украина
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_52b55fb047b0fa6e647791e187b5ef06.jpg
АНКАРА, 4 авг – РИА Новости. Инициированная Турцией встреча лидеров РФ, США и Украины в Стамбуле может стать исторической, если технические группы в ходе встреч смогут выработать проект будущего соглашения, заявили РИА Новости в администрации турецкого президента. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что планирует обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным их возможную встречу в Стамбуле. Конкретных наработок по возможности организации встречи президентов в Турции нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об инициативе Эрдогана. "Безусловно это будет историческим шагом, если удастся достичь соглашения о прекращении огня. Господин президент (Эрдоган) в своей инициативе ставил именно эту цель. Необходимо, чтобы технические группы, которые проводят встречи в Стамбуле, выработали проект соглашения", - сказал собеседник агентства. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.
https://ria.ru/20250802/ukraina-2032934993.html
https://ria.ru/20250731/tramp-2032697922.html
россия
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_84fcf3175ae4123f34e9763dce0fe336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Дональд Трамп
В Турции выразили надежду на выработку проекта соглашения по Украине

Администрация Эрдогана выразила надежду на выработку соглашения по Украине

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 4 авг – РИА Новости. Инициированная Турцией встреча лидеров РФ, США и Украины в Стамбуле может стать исторической, если технические группы в ходе встреч смогут выработать проект будущего соглашения, заявили РИА Новости в администрации турецкого президента.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что планирует обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным их возможную встречу в Стамбуле. Конкретных наработок по возможности организации встречи президентов в Турции нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об инициативе Эрдогана.
Дым над Киевом, Украина. 10 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
"Будут стоять у Киева": на Украине призвали срочно заключить мир
2 августа, 02:12
"Безусловно это будет историческим шагом, если удастся достичь соглашения о прекращении огня. Господин президент (Эрдоган) в своей инициативе ставил именно эту цель. Необходимо, чтобы технические группы, которые проводят встречи в Стамбуле, выработали проект соглашения", - сказал собеседник агентства.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В США уточнили слова Трампа о сделке по Украине
31 июля, 18:54
 
В миреРоссияТурцияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала