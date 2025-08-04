https://ria.ru/20250804/soglashenie-2033166360.html

В Турции выразили надежду на выработку проекта соглашения по Украине

В Турции выразили надежду на выработку проекта соглашения по Украине - РИА Новости, 04.08.2025

В Турции выразили надежду на выработку проекта соглашения по Украине

Инициированная Турцией встреча лидеров РФ, США и Украины в Стамбуле может стать исторической, если технические группы в ходе встреч смогут выработать проект... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T07:33:00+03:00

2025-08-04T07:33:00+03:00

2025-08-04T07:34:00+03:00

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АНКАРА, 4 авг – РИА Новости. Инициированная Турцией встреча лидеров РФ, США и Украины в Стамбуле может стать исторической, если технические группы в ходе встреч смогут выработать проект будущего соглашения, заявили РИА Новости в администрации турецкого президента. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что планирует обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным их возможную встречу в Стамбуле. Конкретных наработок по возможности организации встречи президентов в Турции нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об инициативе Эрдогана. "Безусловно это будет историческим шагом, если удастся достичь соглашения о прекращении огня. Господин президент (Эрдоган) в своей инициативе ставил именно эту цель. Необходимо, чтобы технические группы, которые проводят встречи в Стамбуле, выработали проект соглашения", - сказал собеседник агентства. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.

https://ria.ru/20250802/ukraina-2032934993.html

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в мире, россия, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дональд трамп