СК назвал причину ДТП с участием поезда и автобуса в Ленинградской области
СК: причиной ДТП в Ленобласти стал выезд автобуса на ж/д на запрещающий сигнал
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramРабота ЗМСУТ СК России на месте столкновения автобуса и поезда в Ленинградской области
Работа ЗМСУТ СК России на месте столкновения автобуса и поезда в Ленинградской области
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Причиной столкновения поезда и автобуса в Ленобласти, предварительно, стал выезд водителя автобуса на железную дорогу на запрещающий сигнал, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Как ранее сообщала пресс-служба регионального главка МВД, в понедельник в 6:21 мск на перегоне Олонец — Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе столкнулись поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского. По уточненным данным полиции, в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек. Позднее ведомство сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
"Следствием установлено, что утром 4 августа 2025 года на железнодорожном переезде перегона Олонец — Лодейное Поле вблизи станции Инема в Ленинградской области произошло столкновение пассажирского автобуса и грузового поезда. По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд непосредственно перед движущимся грузовым поездом", — говорится в сообщении.
Отмечается, что следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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