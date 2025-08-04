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СК назвал причину ДТП с участием поезда и автобуса в Ленинградской области - РИА Новости, 04.08.2025
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10:11 04.08.2025 (обновлено: 15:28 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/sk-2033184313.html
СК назвал причину ДТП с участием поезда и автобуса в Ленинградской области
СК назвал причину ДТП с участием поезда и автобуса в Ленинградской области - РИА Новости, 04.08.2025
СК назвал причину ДТП с участием поезда и автобуса в Ленинградской области
Причиной столкновения поезда и автобуса в Ленобласти, предварительно, стал выезд водителя автобуса на железную дорогу на запрещающий сигнал, сообщается в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:11:00+03:00
2025-08-04T15:28:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Причиной столкновения поезда и автобуса в Ленобласти, предварительно, стал выезд водителя автобуса на железную дорогу на запрещающий сигнал, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.Как ранее сообщала пресс-служба регионального главка МВД, в понедельник в 6:21 мск на перегоне Олонец — Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе столкнулись поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского. По уточненным данным полиции, в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек. Позднее ведомство сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств."Следствием установлено, что утром 4 августа 2025 года на железнодорожном переезде перегона Олонец — Лодейное Поле вблизи станции Инема в Ленинградской области произошло столкновение пассажирского автобуса и грузового поезда. По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд непосредственно перед движущимся грузовым поездом", — говорится в сообщении.Отмечается, что следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, россия, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Ленинградская область, Россия, Происшествия
СК назвал причину ДТП с участием поезда и автобуса в Ленинградской области

СК: причиной ДТП в Ленобласти стал выезд автобуса на ж/д на запрещающий сигнал

© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramРабота ЗМСУТ СК России на месте столкновения автобуса и поезда в Ленинградской области
Работа ЗМСУТ СК России на месте столкновения автобуса и поезда в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Работа ЗМСУТ СК России на месте столкновения автобуса и поезда в Ленинградской области
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Причиной столкновения поезда и автобуса в Ленобласти, предварительно, стал выезд водителя автобуса на железную дорогу на запрещающий сигнал, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Как ранее сообщала пресс-служба регионального главка МВД, в понедельник в 6:21 мск на перегоне Олонец — Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе столкнулись поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского. По уточненным данным полиции, в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек. Позднее ведомство сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
"Следствием установлено, что утром 4 августа 2025 года на железнодорожном переезде перегона Олонец — Лодейное Поле вблизи станции Инема в Ленинградской области произошло столкновение пассажирского автобуса и грузового поезда. По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд непосредственно перед движущимся грузовым поездом", — говорится в сообщении.
Отмечается, что следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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Следственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьРоссияПроисшествия
 
 
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