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СДЭК предупредил о проблемах с доступом в личный кабинет - РИА Новости, 04.08.2025
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11:32 04.08.2025 (обновлено: 11:42 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/sdek-2033206559.html
СДЭК предупредил о проблемах с доступом в личный кабинет
СДЭК предупредил о проблемах с доступом в личный кабинет - РИА Новости, 04.08.2025
СДЭК предупредил о проблемах с доступом в личный кабинет
Часть пользователей СДЭК может столкнуться с проблемами с доступом в личный кабинет, работу сервиса скоро восстановят, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 04.08.2025
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2025-08-04T11:42:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Часть пользователей СДЭК может столкнуться с проблемами с доступом в личный кабинет, работу сервиса скоро восстановят, сообщили РИА Новости в компании."В настоящий момент у небольшой части пользователей могут возникать кратковременные сложности с доступом к личному кабинету. Штатная работа будет восстановлена в ближайшее время", - сказали в пресс-службе компании.Согласно детектору сбоев Downdetector, число жалоб за последний час составило 600, больше всего о проблемах сервиса сообщали жители Адыгеи, Санкт-Петербурга, Хабаровского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ярославской области.
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4.7
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сдэк, россия, происшествия
СДЭК, Россия, Происшествия
СДЭК предупредил о проблемах с доступом в личный кабинет

СДЭК сообщил, что исправляет проблему с доступом в личный кабинет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОбразцы упаковки посылок в офисе логистической компании СДЭК в Москве
Образцы упаковки посылок в офисе логистической компании СДЭК в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Образцы упаковки посылок в офисе логистической компании СДЭК в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Часть пользователей СДЭК может столкнуться с проблемами с доступом в личный кабинет, работу сервиса скоро восстановят, сообщили РИА Новости в компании.
"В настоящий момент у небольшой части пользователей могут возникать кратковременные сложности с доступом к личному кабинету. Штатная работа будет восстановлена в ближайшее время", - сказали в пресс-службе компании.
Согласно детектору сбоев Downdetector, число жалоб за последний час составило 600, больше всего о проблемах сервиса сообщали жители Адыгеи, Санкт-Петербурга, Хабаровского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ярославской области.
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