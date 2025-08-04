СДЭК предупредил о проблемах с доступом в личный кабинет
СДЭК сообщил, что исправляет проблему с доступом в личный кабинет
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОбразцы упаковки посылок в офисе логистической компании СДЭК в Москве
Образцы упаковки посылок в офисе логистической компании СДЭК в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Часть пользователей СДЭК может столкнуться с проблемами с доступом в личный кабинет, работу сервиса скоро восстановят, сообщили РИА Новости в компании.
"В настоящий момент у небольшой части пользователей могут возникать кратковременные сложности с доступом к личному кабинету. Штатная работа будет восстановлена в ближайшее время", - сказали в пресс-службе компании.
Согласно детектору сбоев Downdetector, число жалоб за последний час составило 600, больше всего о проблемах сервиса сообщали жители Адыгеи, Санкт-Петербурга, Хабаровского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ярославской области.
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