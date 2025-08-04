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СДЭК предупредил о проблемах с доступом в личный кабинет

СДЭК предупредил о проблемах с доступом в личный кабинет - РИА Новости, 04.08.2025

СДЭК предупредил о проблемах с доступом в личный кабинет

Часть пользователей СДЭК может столкнуться с проблемами с доступом в личный кабинет, работу сервиса скоро восстановят, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:32:00+03:00

2025-08-04T11:32:00+03:00

2025-08-04T11:42:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Часть пользователей СДЭК может столкнуться с проблемами с доступом в личный кабинет, работу сервиса скоро восстановят, сообщили РИА Новости в компании."В настоящий момент у небольшой части пользователей могут возникать кратковременные сложности с доступом к личному кабинету. Штатная работа будет восстановлена в ближайшее время", - сказали в пресс-службе компании.Согласно детектору сбоев Downdetector, число жалоб за последний час составило 600, больше всего о проблемах сервиса сообщали жители Адыгеи, Санкт-Петербурга, Хабаровского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ярославской области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сдэк, россия, происшествия