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IFly начнет выполнять полеты в Абхазию из Петербурга с 14 августа

IFly начнет выполнять полеты в Абхазию из Петербурга с 14 августа - РИА Новости, 04.08.2025

IFly начнет выполнять полеты в Абхазию из Петербурга с 14 августа

Авиакомпания IFly ("Айфлай") начнет выполнять полеты в Сухум (Абхазия) из Санкт-Петербурга с 14 августа, сообщила компания. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:46:00+03:00

2025-08-04T17:46:00+03:00

2025-08-04T17:46:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Авиакомпания IFly ("Айфлай") начнет выполнять полеты в Сухум (Абхазия) из Санкт-Петербурга с 14 августа, сообщила компания. "Авиакомпания "Ай флай" с 14 августа 2025 года приступает к полетам по новому направлению Санкт-Петербург – Сухум (Международный аэропорт имени В.Г. Ардзинба). Полеты будут выполняться дважды в неделю (в среду и воскресенье) на комфортабельных самолетах Airbus 330-200/300. Время в пути составит 4 часа 15 минут", - следует из сообщения компании. Авиакомпания "Айфлай" выполняет полеты в Абхазию с 12 июня 2025 года. С начала выполнения полетов по маршруту Москва – Сухум было перевезено более 40 тысяч пассажиров. Ранее прямых рейсов из Петербурга в Сухум не было. "Открытие нового прямого рейса между Санкт-Петербургом и Сухумом позволит пассажирам с комфортом добраться до побережья Черного моря. Новое направление полетов безусловно будет востребовано как у туристов, так и у деловых пассажиров", - подчеркнули в авиакомпании. Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре позапрошлого года правительство республики заключило соглашение с российской компанией о реконструкции объекта. Авиасообщение между Россией и Абхазией возобновили 1 мая 2025 года после более чем 30-летнего перерыва, первый рейс проследовал по маршруту Москва – Сухум – Москва. В настоящее время в Абхазию есть авиарейсы и из Нижнего Новгорода, прорабатываются возможности запуска рейсов из Коми, Пермского края, Оренбургской и Тюменской областей.

https://ria.ru/20250804/reys-2033190276.html

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