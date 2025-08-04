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"Россия уже остановилась". В США сделали шокирующее признание - РИА Новости, 04.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:10 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/rossiya-2033348310.html
"Россия уже остановилась". В США сделали шокирующее признание
"Россия уже остановилась". В США сделали шокирующее признание - РИА Новости, 04.08.2025
"Россия уже остановилась". В США сделали шокирующее признание
Заявления западных политиков о якобы российской угрозе не имеют ничего общего с реальностью, поскольку Москва уже давно выдвинула четкие требования по... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T20:10:00+03:00
2025-08-04T20:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
давид арахамия
борис джонсон
рэй макговерн
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Заявления западных политиков о якобы российской угрозе не имеют ничего общего с реальностью, поскольку Москва уже давно выдвинула четкие требования по урегулированию конфликта на Украине, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Россия уже остановилась, ясно? (Экс-президент США Джо. — Прим. ред.) Байден говорил, что русские не остановятся после Украины и пойдут на Польшу. Они уже остановились! Когда же это произошло? Спустя шесть недель после начала спецоперации на Украине. Уже тогда была готова сделка", — отметил он.По словам эксперта, заключить мирное соглашение с Москвой Киеву не позволили именно западные страны.29 марта 2022 года в Стамбуле прошли очные переговоры между Россией и Украиной, на которых стороны выработали предварительные условия и принципы прекращения огня и последующего мирного урегулирования. В пакет соглашений входил нейтральный статус Украины: отказ от вступления в НАТО, размещения иностранного контингента на своей территории, разработки ядерного вооружения, проведение военных учений только с согласия стран-гарантов. Взамен Киев рассчитывал на международные гарантии безопасности "по аналогии с пятой статьей НАТО" (за исключением территорий Крыма, ДНР и ЛНР).На момент переговоров Россия пообещала сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Украина зафиксировала, что не попытается решить вопрос Крыма военным путем в течение 15 лет и проведет переговоры о статусе полуострова с Россией. Вместе с тем киевские переговорщики подтвердили стремление их страны вступить в ЕС. Киев представляла делегация во главе с лидером парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давидом Арахамией. Главой российской делегации стал помощник президента Владимир Мединский.В ноябре 2023 года Давид Арахамия в интервью "1+1" подтвердил, что отказаться от переговоров с Россией посоветовал Борис Джонсон, занимавший тогда пост премьера Соединенного Королевства. В феврале 2024 года, в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, президент России Владимир Путин также возложил ответственность за срыв мирных переговоров в Стамбуле на Бориса Джонсона и назвал это нелепым и печальным фактом.
https://ria.ru/20250804/ssha-2033315735.html
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033342385.html
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в мире, украина, россия, киев, давид арахамия, борис джонсон, рэй макговерн, нато, центральное разведывательное управление (цру), евросоюз, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Давид Арахамия, Борис Джонсон, Рэй Макговерн, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Евросоюз, США
"Россия уже остановилась". В США сделали шокирующее признание

МакГоверн: Россия была готова остановиться спустя полтора месяца СВО на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Заявления западных политиков о якобы российской угрозе не имеют ничего общего с реальностью, поскольку Москва уже давно выдвинула четкие требования по урегулированию конфликта на Украине, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Россия уже остановилась, ясно? (Экс-президент США Джо. — Прим. ред.) Байден говорил, что русские не остановятся после Украины и пойдут на Польшу. Они уже остановились! Когда же это произошло? Спустя шесть недель после начала спецоперации на Украине. Уже тогда была готова сделка", — отметил он.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В США сделали шокирующее заявление об отношениях с Россией
Вчера, 17:33
По словам эксперта, заключить мирное соглашение с Москвой Киеву не позволили именно западные страны.
29 марта 2022 года в Стамбуле прошли очные переговоры между Россией и Украиной, на которых стороны выработали предварительные условия и принципы прекращения огня и последующего мирного урегулирования. В пакет соглашений входил нейтральный статус Украины: отказ от вступления в НАТО, размещения иностранного контингента на своей территории, разработки ядерного вооружения, проведение военных учений только с согласия стран-гарантов. Взамен Киев рассчитывал на международные гарантии безопасности "по аналогии с пятой статьей НАТО" (за исключением территорий Крыма, ДНР и ЛНР).
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Президент Чехии допустил выживание Украины при одном условии
Вчера, 19:21
На момент переговоров Россия пообещала сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Украина зафиксировала, что не попытается решить вопрос Крыма военным путем в течение 15 лет и проведет переговоры о статусе полуострова с Россией. Вместе с тем киевские переговорщики подтвердили стремление их страны вступить в ЕС. Киев представляла делегация во главе с лидером парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давидом Арахамией. Главой российской делегации стал помощник президента Владимир Мединский.
В ноябре 2023 года Давид Арахамия в интервью "1+1" подтвердил, что отказаться от переговоров с Россией посоветовал Борис Джонсон, занимавший тогда пост премьера Соединенного Королевства. В феврале 2024 года, в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, президент России Владимир Путин также возложил ответственность за срыв мирных переговоров в Стамбуле на Бориса Джонсона и назвал это нелепым и печальным фактом.
Сотрудники ТЦК задержали велосипедиста в Харькове, Украина. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
"Вплоть до расправы". На Западе ужаснулись происходящему на Украине
Вчера, 16:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевДавид АрахамияБорис ДжонсонРэй МакговернНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ЕвросоюзСША
 
 
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