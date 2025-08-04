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Косачев высказался о списании Россией долгов развивающимся странам - РИА Новости, 04.08.2025
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19:58 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/rossija-2033347044.html
Косачев высказался о списании Россией долгов развивающимся странам
Косачев высказался о списании Россией долгов развивающимся странам - РИА Новости, 04.08.2025
Косачев высказался о списании Россией долгов развивающимся странам
Россия вынуждена списывать долги развивающимся странам для возможности дальнейшего сотрудничества с ними в рамках действующего бюджетного законодательства,... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T19:58:00+03:00
2025-08-04T19:58:00+03:00
россия
каспийское море
африка
константин косачев
антониу гутерреш
оон
совет федерации рф
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ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 4 авг – РИА Новости. Россия вынуждена списывать долги развивающимся странам для возможности дальнейшего сотрудничества с ними в рамках действующего бюджетного законодательства, заявил журналистам вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в кулуарах Парламентского форума. Парламентский форум прошел в понедельник накануне открытия Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Мероприятие пройдет 5-8 августа в Национальной туристической "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря. В работе мероприятия примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, главы зарубежных государств и правительств, руководители международных и региональных организаций. "Россия последовательно оказывает содействие развивающимся странам. И я бы привел два основных канала, первый – это списание долгов развивающимся странам… Совершенно очевидно, что львиная доля этих долгов сложилась еще в советские времена, что тогда наша страна оказывала соответствующую помощь развивающимся странам в виде таких безвозвратных заимствований, понимая, что это своего рода плата за правильный идеологический выбор, и что эти деньги никогда в нашу экономику не вернутся. Собственно говоря, это и произошло. Но далее вопрос в том, что в соответствии с российским законодательством, в частности в соответствии с бюджетным кодексом, Россия не имеет возможности кредитовать своих партнеров, кредитовать сотрудничество между нами и соответствующими странами в условиях непогашенного долга с их стороны. Это положение нашего бюджетного кодекса. Поэтому для того, чтобы расшить эту проблему, мы и идем вынужденным образом на списание этих долгов", – сказал Косачев. За последние 20 лет Россия списала более 20 миллиардов долларов странам Африки, подчеркнул сенатор. "Мы бы были, наверное, рады, если бы эти деньги увидели все-таки в собственном бюджете, но нужно быть реалистами", – признал Косачев. Он добавил, что у подавляющего большинства стран-должников нет возможности возвращать долги, а дальнейшее сотрудничество без решения этой проблемы становится невозможным.
https://ria.ru/20250803/kosachev-2033045246.html
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россия, каспийское море, африка, константин косачев, антониу гутерреш, оон, совет федерации рф, в мире
Россия, Каспийское море, Африка, Константин Косачев, Антониу Гутерреш, ООН, Совет Федерации РФ, В мире
Косачев высказался о списании Россией долгов развивающимся странам

Косачев заявил, что Россия вынуждена списывать долги развивающимся странам

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Константин Косачев. Архивное фото
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ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 4 авг – РИА Новости. Россия вынуждена списывать долги развивающимся странам для возможности дальнейшего сотрудничества с ними в рамках действующего бюджетного законодательства, заявил журналистам вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в кулуарах Парламентского форума.
Парламентский форум прошел в понедельник накануне открытия Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Мероприятие пройдет 5-8 августа в Национальной туристической "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря. В работе мероприятия примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, главы зарубежных государств и правительств, руководители международных и региональных организаций.
"Россия последовательно оказывает содействие развивающимся странам. И я бы привел два основных канала, первый – это списание долгов развивающимся странам… Совершенно очевидно, что львиная доля этих долгов сложилась еще в советские времена, что тогда наша страна оказывала соответствующую помощь развивающимся странам в виде таких безвозвратных заимствований, понимая, что это своего рода плата за правильный идеологический выбор, и что эти деньги никогда в нашу экономику не вернутся. Собственно говоря, это и произошло. Но далее вопрос в том, что в соответствии с российским законодательством, в частности в соответствии с бюджетным кодексом, Россия не имеет возможности кредитовать своих партнеров, кредитовать сотрудничество между нами и соответствующими странами в условиях непогашенного долга с их стороны. Это положение нашего бюджетного кодекса. Поэтому для того, чтобы расшить эту проблему, мы и идем вынужденным образом на списание этих долгов", – сказал Косачев.
За последние 20 лет Россия списала более 20 миллиардов долларов странам Африки, подчеркнул сенатор.
"Мы бы были, наверное, рады, если бы эти деньги увидели все-таки в собственном бюджете, но нужно быть реалистами", – признал Косачев. Он добавил, что у подавляющего большинства стран-должников нет возможности возвращать долги, а дальнейшее сотрудничество без решения этой проблемы становится невозможным.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
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РоссияКаспийское мореАфрикаКонстантин КосачевАнтониу ГутеррешООНСовет Федерации РФВ мире
 
 
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