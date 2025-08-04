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Матвиенко пригласила председателя парламента Туркмении посетить Россию - РИА Новости, 04.08.2025
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20:03 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/rossii-2033347659.html
Матвиенко пригласила председателя парламента Туркмении посетить Россию
Матвиенко пригласила председателя парламента Туркмении посетить Россию - РИА Новости, 04.08.2025
Матвиенко пригласила председателя парламента Туркмении посетить Россию
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко пригласила председателя Меджлиса (парламента) Туркмении Дуньюгозель Гулманову посетить Российскую Федерацию РИА Новости, 04.08.2025
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туркмения
каспийское море
константин косачев
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ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 4 авг – РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко пригласила председателя Меджлиса (парламента) Туркмении Дуньюгозель Гулманову посетить Российскую Федерацию с официальным визитом, заявил журналистам вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в кулуарах Парламентского форума. Парламентский форум прошел в понедельник накануне открытия в Туркмении Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Мероприятие пройдет 5-8 августа в Национальной туристической "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря. В работе мероприятия примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, главы зарубежных государств и правительств, руководители международных и региональных организаций. "У Валентины Ивановны Матвиенко очень хорошие отношения с председателем Меджлиса. Я сегодня передал… приглашение… нанести официальный визит в Российскую Федерацию. Это приглашение принято. Понятно, что еще предстоит согласовать сроки, но мы уже вышли на стадию практической подготовки", – отметил Косачев. По его словам, в ходе встречи стороны обсудили перспективы продолжения "Ашхабадского формата" – встреч спикеров парламентов пяти центрально-азиатских государств и России. "Первый такой форум состоялся в 2022 году в Ашхабаде. Мы хотели бы, чтобы эта традиция сохранилась, чтобы такие форматы проходили здесь, на туркменистанской земле", – подчеркнул Косачев. По его мнению, позиции России и Туркменистана по развитию этого формата очень близки друг к другу.
https://ria.ru/20250804/rossija-2033347044.html
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россия, туркмения, каспийское море, константин косачев, валентина матвиенко, антониу гутерреш, совет федерации рф, оон, в мире
Россия, Туркмения, Каспийское море, Константин Косачев, Валентина Матвиенко, Антониу Гутерреш, Совет Федерации РФ, ООН, В мире
Матвиенко пригласила председателя парламента Туркмении посетить Россию

Косачев: Матвиенко пригласила председателя парламента Туркмении посетить Россию

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 4 авг – РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко пригласила председателя Меджлиса (парламента) Туркмении Дуньюгозель Гулманову посетить Российскую Федерацию с официальным визитом, заявил журналистам вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в кулуарах Парламентского форума.
Парламентский форум прошел в понедельник накануне открытия в Туркмении Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Мероприятие пройдет 5-8 августа в Национальной туристической "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря. В работе мероприятия примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, главы зарубежных государств и правительств, руководители международных и региональных организаций.
Валентины Ивановны Матвиенко очень хорошие отношения с председателем Меджлиса. Я сегодня передал… приглашение… нанести официальный визит в Российскую Федерацию. Это приглашение принято. Понятно, что еще предстоит согласовать сроки, но мы уже вышли на стадию практической подготовки", – отметил Косачев.
По его словам, в ходе встречи стороны обсудили перспективы продолжения "Ашхабадского формата" – встреч спикеров парламентов пяти центрально-азиатских государств и России.
"Первый такой форум состоялся в 2022 году в Ашхабаде. Мы хотели бы, чтобы эта традиция сохранилась, чтобы такие форматы проходили здесь, на туркменистанской земле", – подчеркнул Косачев. По его мнению, позиции России и Туркменистана по развитию этого формата очень близки друг к другу.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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РоссияТуркменияКаспийское мореКонстантин КосачевВалентина МатвиенкоАнтониу ГутеррешСовет Федерации РФООНВ мире
 
 
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