https://ria.ru/20250804/rossii-2033347659.html

Матвиенко пригласила председателя парламента Туркмении посетить Россию

Матвиенко пригласила председателя парламента Туркмении посетить Россию - РИА Новости, 04.08.2025

Матвиенко пригласила председателя парламента Туркмении посетить Россию

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко пригласила председателя Меджлиса (парламента) Туркмении Дуньюгозель Гулманову посетить Российскую Федерацию РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T20:03:00+03:00

2025-08-04T20:03:00+03:00

2025-08-04T20:03:00+03:00

россия

туркмения

каспийское море

константин косачев

валентина матвиенко

антониу гутерреш

совет федерации рф

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113202/12/1132021249_0:30:3027:1733_1920x0_80_0_0_41f390b99c634e339b5ea1da8845d451.jpg

ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 4 авг – РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко пригласила председателя Меджлиса (парламента) Туркмении Дуньюгозель Гулманову посетить Российскую Федерацию с официальным визитом, заявил журналистам вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в кулуарах Парламентского форума. Парламентский форум прошел в понедельник накануне открытия в Туркмении Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Мероприятие пройдет 5-8 августа в Национальной туристической "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря. В работе мероприятия примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, главы зарубежных государств и правительств, руководители международных и региональных организаций. "У Валентины Ивановны Матвиенко очень хорошие отношения с председателем Меджлиса. Я сегодня передал… приглашение… нанести официальный визит в Российскую Федерацию. Это приглашение принято. Понятно, что еще предстоит согласовать сроки, но мы уже вышли на стадию практической подготовки", – отметил Косачев. По его словам, в ходе встречи стороны обсудили перспективы продолжения "Ашхабадского формата" – встреч спикеров парламентов пяти центрально-азиатских государств и России. "Первый такой форум состоялся в 2022 году в Ашхабаде. Мы хотели бы, чтобы эта традиция сохранилась, чтобы такие форматы проходили здесь, на туркменистанской земле", – подчеркнул Косачев. По его мнению, позиции России и Туркменистана по развитию этого формата очень близки друг к другу.

https://ria.ru/20250804/rossija-2033347044.html

россия

туркмения

каспийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, туркмения, каспийское море, константин косачев, валентина матвиенко, антониу гутерреш, совет федерации рф, оон, в мире