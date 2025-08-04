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Рейсы "Аэрофлота" и S7 в Петропавловск-Камчатский планируются по расписанию - РИА Новости, 04.08.2025
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10:32 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/reys-2033190276.html
Рейсы "Аэрофлота" и S7 в Петропавловск-Камчатский планируются по расписанию
Рейсы "Аэрофлота" и S7 в Петропавловск-Камчатский планируются по расписанию - РИА Новости, 04.08.2025
Рейсы "Аэрофлота" и S7 в Петропавловск-Камчатский планируются по расписанию
Рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и S7 ("Сибирь") в Петропавловск-Камчатский планируются по расписанию на фоне афтершоков на Камчатке, следует из данных... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:32:00+03:00
2025-08-04T10:32:00+03:00
камчатка
петропавловск-камчатский
новосибирск
российская академия наук
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и S7 ("Сибирь") в Петропавловск-Камчатский планируются по расписанию на фоне афтершоков на Камчатке, следует из данных онлайн-табло аэропортов, которые изучил корреспондент РИА Новости. Афтершок магнитудой 5,8 был зафиксирован на Камчатке в 03.44 мск в 149 километрах от краевой столицы, следует из сообщений Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. Рейс "Аэрофлота" за 4 августа вылетел из "Шереметьево" в 00.45 и приземлился в Петропавловске-Камчатском в 08.41 мск. Следующие рейсы запланированы на 4 августа в 16.35, 19.50 и 22.10. Изменений в расписании нет. Рейс S7 за 4 августа вылетел из Новосибирска (аэропорт "Толмачево") в 01.07. Следующий рейс запланирован на 23.10 4 августа. Изменений в расписании нет. В среду, 30 июля, на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.
https://ria.ru/20250804/aftershok-2033159564.html
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камчатка, петропавловск-камчатский, новосибирск, российская академия наук, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Российская академия наук, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт)
Рейсы "Аэрофлота" и S7 в Петропавловск-Камчатский планируются по расписанию

Изменений в рейсах "Аэрофлота" и S7 на фоне афтершоков на Камчатке нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777-300 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Самолет Boeing 777-300 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и S7 ("Сибирь") в Петропавловск-Камчатский планируются по расписанию на фоне афтершоков на Камчатке, следует из данных онлайн-табло аэропортов, которые изучил корреспондент РИА Новости.
Афтершок магнитудой 5,8 был зафиксирован на Камчатке в 03.44 мск в 149 километрах от краевой столицы, следует из сообщений Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.
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На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,8
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Рейс "Аэрофлота" за 4 августа вылетел из "Шереметьево" в 00.45 и приземлился в Петропавловске-Камчатском в 08.41 мск. Следующие рейсы запланированы на 4 августа в 16.35, 19.50 и 22.10. Изменений в расписании нет.
Рейс S7 за 4 августа вылетел из Новосибирска (аэропорт "Толмачево") в 01.07. Следующий рейс запланирован на 23.10 4 августа. Изменений в расписании нет.
В среду, 30 июля, на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.
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КамчаткаПетропавловск-КамчатскийНовосибирскРоссийская академия наукАэрофлотШереметьево (аэропорт)
 
 
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