https://ria.ru/20250804/reys-2033190276.html

Рейсы "Аэрофлота" и S7 в Петропавловск-Камчатский планируются по расписанию

Рейсы "Аэрофлота" и S7 в Петропавловск-Камчатский планируются по расписанию - РИА Новости, 04.08.2025

Рейсы "Аэрофлота" и S7 в Петропавловск-Камчатский планируются по расписанию

Рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и S7 ("Сибирь") в Петропавловск-Камчатский планируются по расписанию на фоне афтершоков на Камчатке, следует из данных... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T10:32:00+03:00

2025-08-04T10:32:00+03:00

2025-08-04T10:32:00+03:00

камчатка

петропавловск-камчатский

новосибирск

российская академия наук

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и S7 ("Сибирь") в Петропавловск-Камчатский планируются по расписанию на фоне афтершоков на Камчатке, следует из данных онлайн-табло аэропортов, которые изучил корреспондент РИА Новости. Афтершок магнитудой 5,8 был зафиксирован на Камчатке в 03.44 мск в 149 километрах от краевой столицы, следует из сообщений Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. Рейс "Аэрофлота" за 4 августа вылетел из "Шереметьево" в 00.45 и приземлился в Петропавловске-Камчатском в 08.41 мск. Следующие рейсы запланированы на 4 августа в 16.35, 19.50 и 22.10. Изменений в расписании нет. Рейс S7 за 4 августа вылетел из Новосибирска (аэропорт "Толмачево") в 01.07. Следующий рейс запланирован на 23.10 4 августа. Изменений в расписании нет. В среду, 30 июля, на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.

https://ria.ru/20250804/aftershok-2033159564.html

https://ria.ru/20250804/vulkan-2033181659.html

камчатка

петропавловск-камчатский

новосибирск

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камчатка, петропавловск-камчатский, новосибирск, российская академия наук, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)