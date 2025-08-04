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"Спрятаться невозможно". Почему дожди становятся все опаснее для людей

"Спрятаться невозможно". Почему дожди становятся все опаснее для людей - РИА Новости, 04.08.2025

"Спрятаться невозможно". Почему дожди становятся все опаснее для людей

Ученые получают тревожные сигналы со всего света: в осадках растет концентрация трифторуксусной кислоты. Подобные химикаты, созданные человеком, из-за... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T08:00:00+03:00

2025-08-04T08:00:00+03:00

2025-08-04T08:03:00+03:00

экология

химикаты

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Захар Андреев. Ученые получают тревожные сигналы со всего света: в осадках растет концентрация трифторуксусной кислоты. Подобные химикаты, созданные человеком, из-за устойчивости иногда называют "вечными". Какую угрозу для здоровья несет новое вещество и как минимизировать риски — в материале РИА Новости.Слишком прочные связи"Всякий раз, когда идет дождь или снег, выпадает и антропогенное вещество под названием трифторуксусная кислота (ТФУК). По всему миру его обнаруживают в озерах и реках, бутилированной воде и пиве, зерновых культурах и печени животных, а также в крови и моче человека", — говорится в редакционном материале научного журнала Nature.И содержание этого вещества растет. Кислота накапливается в листьях и иголках деревьев, грунтовых водах и арктических льдах — это показали исследования, проведенные в Германии, Дании и Канаде.ТФУК образуется как побочный продукт при разрушении других фторсодержащих соединений, которые используют при производстве фреонов, антипригарных покрытий, упаковки и текстиля.Кислота — один из видов пер- и полифторалкильных веществ (ПФАС). Эти химические соединения, произведенные человеком, оказались настолько прочными, что естественные процессы не способны разрушить их связи. Поэтому химикаты накапливаются в природе.Установлено, что некоторые виды ПФАС вредны для здоровья. Производство самых опасных уже запретили, в том числе в России. Однако по ТФУК нет однозначных данных."Эта кислота классифицируется как токсичное соединение с потенциальными рисками для целого ряда систем организма. В первую очередь под удар попадают печень и почки — органы, ответственные за выведение химических веществ. ТФУК может вызывать воспалительные процессы, нарушать гормональный баланс и даже провоцировать онкологические заболевания. Не исключено влияние на репродуктивную систему и эндокринную регуляцию", — объясняет врач-токсиколог Михаил Кутушов.При этом немногочисленные исследования на животных показывают: текущие уровни вещества в окружающей среде пока в тысячи раз ниже тех, что могут нанести ущерб организму. Некоторые страны, в том числе США, и вовсе выступают против того, чтобы причислять трифторуксусную кислоту к ПФАС.Однако Nature намекает, что потенциально опасный химикат не запрещают из-за экономических причин. "Ставки высоки, поскольку регулирование ТФУК может иметь далекоидущие последствия для таких мощных отраслей, как холодильная, агрохимическая и фармацевтическая промышленности", — говорится в статье."Подарок" от НАТОПроблема кислотных дождей актуальна для России с советских времен. Для начала немного теории: кислотность дождевой воды (и других растворов) определяется с помощью водородного показателя, pH. Нейтральная позиция равна семи, это соответствует чистой дистиллированной воде. Выше семи — щелочная реакция, ниже — кислая. Чем ниже цифра, тем раствор более кислотный.Еще в 1980-х советские ученые отмечали выпадение кислых дождей (с пониженным pH) на северо-западе РСФСР. Поскольку воздушные массы в умеренных широтах движутся с запада на восток, стало очевидно, что загрязнение пришло из Европы. До сих пор около 70–80% "кислотообразующих" загрязнителей в осадках приграничных регионов поступают извне, отмечает заместитель директора Единого научного центра Минприроды России ВНИИ "Экология", председатель общественного совета при Росгидромете Вадим Петров.Впрочем, развитие отечественной энергетики и металлургии также привело к локальному подкислению осадков: по данным наблюдений, среднее значение pH дождевой воды в Москве за период 1983–2017 годов составило всего ~4,9 (при норме около 5,6).Наиболее сильному кислотному загрязнению подвержены промышленные районы страны с крупными выбросами диоксида серы — Норильск, Череповец, Липецк, Магнитогорск, центры металлургической промышленности."Для мониторинга кислотности осадков в России создана обширная сеть: более ста наблюдательных станций Росгидромета регулярно измеряют pH дождя и снега, содержание в них сульфатных и нитратных ионов, тяжелых металлов и других примесей", — рассказывает Петров.В стране действуют федеральные программы по снижению опасных выбросов. Эти усилия уже позволяют снизить кислотность осадков в ряде регионов, объясняет эколог.Изучаются в стране и относительно новые "вечные" химикаты. Такие загрязнители обнаруживают в почвах и водоемах вблизи промышленных объектов, использующих фторполимеры и огнегасящие пены на основе ПФАС.Что касается ТФУК, то пока прямых масштабных исследований влияния кислоты на здоровье населения в России крайне мало, уточняет Кутушов."Фрагментарные данные свидетельствуют о необходимости таких работ. Их отсутствие мешает выработке эффективных профилактических мер и адекватной реакции системы здравоохранения", — считает врач.Грубое решениеПолностью исключить воздействие ПФАС на организм в современном мире нельзя, но можно его существенно уменьшить, отмечает Кутушов."Основные источники попадания этих веществ в тело человека — вода, пища и воздух. Поэтому профилактика начинается с контроля качества питьевой воды. В ряде случаев это может быть установка фильтров с активированным углем или систем обратного осмоса, способных улавливать фторсодержащие соединения", — говорит токсиколог.Кроме того, стоит избегать частого использования антипригарной посуды с поврежденным покрытием, продуктов, упакованных в жиростойкие обертки, и текстиля с влаго- и грязеотталкивающими пропитками, которые могут содержать ПФАС.Петров, в свою очередь, приводит данные недавнего исследования, которое показало, что изменение рациона способно помочь вывести накопившиеся "вечные химикаты" из организма. Речь идет об обычной пищевой клетчатке — грубых волокнах, содержащихся во фруктах, овощах, злаках."Экспериментально установлено, что у людей, потреблявших повышенное количество клетчатки, уровень наиболее токсичных ПФАС (PFOS и PFOA) в крови снизился примерно на восемь процентов за относительно короткий срок", — указывает эколог.Механизм работает так: растворимые пищевые волокна в кишечнике связывают желчные кислоты и похожие на них по структуре длинноцепочечные ПФАС, не давая им всасываться обратно. В результате токсины выводятся с отходами пищеварения.Эти меры вместе с регулярными обследованиями у врача помогут снизить воздействие вредных веществ на организм, пока ученые и чиновники не придумают, как справиться с кислотными дождями.

https://ria.ru/20250730/health-2032147542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экология, химикаты