Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады прокомментировал арест Гайдая и причастность Ермака к хищениям - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/rada-2033303008.html
Депутат Рады прокомментировал арест Гайдая и причастность Ермака к хищениям
Депутат Рады прокомментировал арест Гайдая и причастность Ермака к хищениям - РИА Новости, 04.08.2025
Депутат Рады прокомментировал арест Гайдая и причастность Ермака к хищениям
Арест экс-главы Мукачевской районной администрации Сергея Гайдая усилил интерес следствия к роли главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и его возможной... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:39:00+03:00
2025-08-04T16:39:00+03:00
в мире
украина
киев
андрей ермак
сергей гайдай
александр дубинский
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_4240fdd0fb9ee8b90d087319b47238f7.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Арест экс-главы Мукачевской районной администрации Сергея Гайдая усилил интерес следствия к роли главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и его возможной причастности к крупным хищениям на закупках БПЛА, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 2 августа сообщило о задержании депутата Рады по обвинению в крупной коррупционной схеме при закупке БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для ВСУ по завышенным ценам, вместе с ним фигурантами дела стали руководители местных военных администраций и военнослужащие. По данным украинских СМИ, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Алексее Кузнецове. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что среди разоблаченных лиц глава Мукачевской районной администрации, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также глава Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко. На следующий день Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Гайдая и Юрченко. По словам Дубинского, Гайдай - человек из ближайшего окружения Ермака. "(глава фракции "Слуга народа" Давид) Арахамия самолично просил его медийно не мочить из-за его связей с Ермаком... Поэтому вполне вероятно, что схема с закупкой нацгвардией дронов и (средств) РЭБ по завышенным ценам не обошлась без Ермака", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Он также отметил, что вряд ли поставки в нацгвардию могли пройти без ведома ее командующего Александра Пивненко и главы МВД Украины Игоря Клименко. Парламентарий напомнил, что Пивненко уже проходит по делу НАБУ о хищении 400 миллионов гривен (9,5 миллиона долларов) на закупке бронетехники, а Клименко вместе с экс-министром обороны Рустемом Умеровым и заместителем главы офиса Зеленского Олегом Татаровым - по делу о хищении 554 миллионов долларов через польского поставщика оружия и военной техники Lechmar. "Ниточки всех этих хищений сводятся к Ермаку", - подытожил Дубинский. Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Двадцать шестого июня он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.
https://ria.ru/20250801/ukraina-2032920884.html
https://ria.ru/20250804/tribunal-2033186641.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f61b0c4a42f2c2cdc304cd36a1aba5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, андрей ермак, сергей гайдай, александр дубинский, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), вооруженные силы украины, протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Украина, Киев, Андрей Ермак, Сергей Гайдай, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Вооруженные силы Украины, Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
Депутат Рады прокомментировал арест Гайдая и причастность Ермака к хищениям

Депутат Рады Дубинский: арест Гайдая усилил интерес следствия к Ермаку

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Арест экс-главы Мукачевской районной администрации Сергея Гайдая усилил интерес следствия к роли главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и его возможной причастности к крупным хищениям на закупках БПЛА, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 2 августа сообщило о задержании депутата Рады по обвинению в крупной коррупционной схеме при закупке БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для ВСУ по завышенным ценам, вместе с ним фигурантами дела стали руководители местных военных администраций и военнослужащие. По данным украинских СМИ, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Алексее Кузнецове. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что среди разоблаченных лиц глава Мукачевской районной администрации, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также глава Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко. На следующий день Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Гайдая и Юрченко.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Глава НАБУ подтвердил обыски в доме экс-заместителя Ермака
1 августа, 22:07
По словам Дубинского, Гайдай - человек из ближайшего окружения Ермака. "(глава фракции "Слуга народа" Давид) Арахамия самолично просил его медийно не мочить из-за его связей с Ермаком... Поэтому вполне вероятно, что схема с закупкой нацгвардией дронов и (средств) РЭБ по завышенным ценам не обошлась без Ермака", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что вряд ли поставки в нацгвардию могли пройти без ведома ее командующего Александра Пивненко и главы МВД Украины Игоря Клименко. Парламентарий напомнил, что Пивненко уже проходит по делу НАБУ о хищении 400 миллионов гривен (9,5 миллиона долларов) на закупке бронетехники, а Клименко вместе с экс-министром обороны Рустемом Умеровым и заместителем главы офиса Зеленского Олегом Татаровым - по делу о хищении 554 миллионов долларов через польского поставщика оружия и военной техники Lechmar. "Ниточки всех этих хищений сводятся к Ермаку", - подытожил Дубинский.
Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Двадцать шестого июня он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
На Украине заявили, что уже собирают материалы для трибунала над Зеленским
10:22
 
В миреУкраинаКиевАндрей ЕрмакСергей ГайдайАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Вооруженные силы УкраиныПротесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала