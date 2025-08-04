https://ria.ru/20250804/rada-2033303008.html

Депутат Рады прокомментировал арест Гайдая и причастность Ермака к хищениям

Депутат Рады прокомментировал арест Гайдая и причастность Ермака к хищениям - РИА Новости, 04.08.2025

Депутат Рады прокомментировал арест Гайдая и причастность Ермака к хищениям

Арест экс-главы Мукачевской районной администрации Сергея Гайдая усилил интерес следствия к роли главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и его возможной... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T16:39:00+03:00

2025-08-04T16:39:00+03:00

2025-08-04T16:39:00+03:00

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верховная рада украины

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Арест экс-главы Мукачевской районной администрации Сергея Гайдая усилил интерес следствия к роли главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и его возможной причастности к крупным хищениям на закупках БПЛА, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 2 августа сообщило о задержании депутата Рады по обвинению в крупной коррупционной схеме при закупке БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для ВСУ по завышенным ценам, вместе с ним фигурантами дела стали руководители местных военных администраций и военнослужащие. По данным украинских СМИ, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Алексее Кузнецове. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что среди разоблаченных лиц глава Мукачевской районной администрации, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также глава Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко. На следующий день Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Гайдая и Юрченко. По словам Дубинского, Гайдай - человек из ближайшего окружения Ермака. "(глава фракции "Слуга народа" Давид) Арахамия самолично просил его медийно не мочить из-за его связей с Ермаком... Поэтому вполне вероятно, что схема с закупкой нацгвардией дронов и (средств) РЭБ по завышенным ценам не обошлась без Ермака", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Он также отметил, что вряд ли поставки в нацгвардию могли пройти без ведома ее командующего Александра Пивненко и главы МВД Украины Игоря Клименко. Парламентарий напомнил, что Пивненко уже проходит по делу НАБУ о хищении 400 миллионов гривен (9,5 миллиона долларов) на закупке бронетехники, а Клименко вместе с экс-министром обороны Рустемом Умеровым и заместителем главы офиса Зеленского Олегом Татаровым - по делу о хищении 554 миллионов долларов через польского поставщика оружия и военной техники Lechmar. "Ниточки всех этих хищений сводятся к Ермаку", - подытожил Дубинский. Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Двадцать шестого июня он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.

https://ria.ru/20250801/ukraina-2032920884.html

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