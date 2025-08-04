https://ria.ru/20250804/putin-2033330079.html

Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по информатике

Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по информатике - РИА Новости, 04.08.2025

Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по информатике

Президент РФ Владимир Путин поздравил школьников, которые участвовали от России на 37-й Международной олимпиаде по информатике в боливийской Сукре, отметив, что РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T18:27:00+03:00

2025-08-04T18:27:00+03:00

2025-08-04T18:28:00+03:00

хорошие новости

россия

владимир путин

дмитрий чернышенко

общество

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033026646_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_36244d83b60fcab7fecdee14d779ebda.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил школьников, которые участвовали от России на 37-й Международной олимпиаде по информатике в боливийской Сукре, отметив, что они достойно представили отечественную школу IT-образования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщили, что четыре российских старшеклассника завоевали две золотые и две серебряные медали. "Уважаемые Гимран Маратович, Пётр Валерьевич, Владислав Александрович и Дарья Сергеевна! Поздравляю вас с отличным выступлением на Международной олимпиаде по информатике, в которой участвовали более 400 ребят из 87 государств. В упорной борьбе с сильными соперниками вы показали высокий уровень подготовки, достойно представили нашу страну и отечественную школу IT-образования. И конечно, порадовали всех, кто переживал за вас и поддерживал на пути к успеху", - говорится в телеграмме. Также президент пожелал школьникам новых достижений и всего самого доброго.

https://ria.ru/20250726/shkolniki-2031663054.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, дмитрий чернышенко, общество, социальный навигатор, сн_образование