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Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по информатике - РИА Новости, 04.08.2025
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Хорошие новости
 
18:27 04.08.2025 (обновлено: 18:28 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/putin-2033330079.html
Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по информатике
Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по информатике - РИА Новости, 04.08.2025
Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по информатике
Президент РФ Владимир Путин поздравил школьников, которые участвовали от России на 37-й Международной олимпиаде по информатике в боливийской Сукре, отметив, что РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:27:00+03:00
2025-08-04T18:28:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил школьников, которые участвовали от России на 37-й Международной олимпиаде по информатике в боливийской Сукре, отметив, что они достойно представили отечественную школу IT-образования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщили, что четыре российских старшеклассника завоевали две золотые и две серебряные медали. "Уважаемые Гимран Маратович, Пётр Валерьевич, Владислав Александрович и Дарья Сергеевна! Поздравляю вас с отличным выступлением на Международной олимпиаде по информатике, в которой участвовали более 400 ребят из 87 государств. В упорной борьбе с сильными соперниками вы показали высокий уровень подготовки, достойно представили нашу страну и отечественную школу IT-образования. И конечно, порадовали всех, кто переживал за вас и поддерживал на пути к успеху", - говорится в телеграмме. Также президент пожелал школьникам новых достижений и всего самого доброго.
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россия, владимир путин, дмитрий чернышенко, общество, социальный навигатор, сн_образование
Хорошие новости, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по информатике

Путин: школьники из РФ достойно представили отечественную школу IT-образования

© Фото : пресс-служба правительстваа РоссииШкольники из России получили медали на 37-й Международной олимпиаде по информатике в Боливии
Школьники из России получили медали на 37-й Международной олимпиаде по информатике в Боливии - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : пресс-служба правительстваа России
Школьники из России получили медали на 37-й Международной олимпиаде по информатике в Боливии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил школьников, которые участвовали от России на 37-й Международной олимпиаде по информатике в боливийской Сукре, отметив, что они достойно представили отечественную школу IT-образования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщили, что четыре российских старшеклассника завоевали две золотые и две серебряные медали.
"Уважаемые Гимран Маратович, Пётр Валерьевич, Владислав Александрович и Дарья Сергеевна! Поздравляю вас с отличным выступлением на Международной олимпиаде по информатике, в которой участвовали более 400 ребят из 87 государств. В упорной борьбе с сильными соперниками вы показали высокий уровень подготовки, достойно представили нашу страну и отечественную школу IT-образования. И конечно, порадовали всех, кто переживал за вас и поддерживал на пути к успеху", - говорится в телеграмме.
Также президент пожелал школьникам новых достижений и всего самого доброго.
Московские школьники, завоевавшие медали на Международной олимпиаде по биологии - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Российские школьники завоевали четыре медали на биологической олимпиаде
26 июля, 21:22
 
Хорошие новостиРоссияВладимир ПутинДмитрий ЧернышенкоОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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