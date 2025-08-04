https://ria.ru/20250804/pushkov-2033274987.html

Для Китая отказ от российских энергоносителей неприемлем, заявил Пушков

Для Китая отказ от российских энергоносителей неприемлем, заявил Пушков - РИА Новости, 04.08.2025

Для Китая отказ от российских энергоносителей неприемлем, заявил Пушков

Китай дал понять США, что для него политически неприемлем отказ от российских энергоносителей, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T14:48:00+03:00

2025-08-04T14:48:00+03:00

2025-08-04T14:48:00+03:00

в мире

китай

сша

дональд трамп

индия

алексей пушков

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Китай дал понять США, что для него политически неприемлем отказ от российских энергоносителей, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Китай (в 2023-2025 годах - ред.) закупил нефти у России примерно на 165-170 миллиардов долларов. Заместить такие объемы, чего от Китая добивается (президент США Дональд — ред.) Трамп, экономически невозможно, помимо того, что, как дает понять Пекин, это для него политически неприемлемо", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Сенатор также отметил, что отказ Индии от российских энергоносителей мог бы поставить Нью-Дели в очень затруднительное положение. "В случае отказа от российской нефти финансовые потери Индии составят от 9 до 11 миллиардов долларов в год или даже больше", - констатировал парламентарий. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России, передавало агентство Рейтер. При этом индийская газета Mint со ссылкой на источники сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.

https://ria.ru/20250804/kitay-2033162017.html

https://ria.ru/20250802/ssha-2033039434.html

китай

сша

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, дональд трамп, индия, алексей пушков, совет федерации рф