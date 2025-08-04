Рейтинг@Mail.ru
Для Китая отказ от российских энергоносителей неприемлем, заявил Пушков - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/pushkov-2033274987.html
Для Китая отказ от российских энергоносителей неприемлем, заявил Пушков
Для Китая отказ от российских энергоносителей неприемлем, заявил Пушков - РИА Новости, 04.08.2025
Для Китая отказ от российских энергоносителей неприемлем, заявил Пушков
Китай дал понять США, что для него политически неприемлем отказ от российских энергоносителей, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:48:00+03:00
2025-08-04T14:48:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
индия
алексей пушков
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Китай дал понять США, что для него политически неприемлем отказ от российских энергоносителей, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Китай (в 2023-2025 годах - ред.) закупил нефти у России примерно на 165-170 миллиардов долларов. Заместить такие объемы, чего от Китая добивается (президент США Дональд — ред.) Трамп, экономически невозможно, помимо того, что, как дает понять Пекин, это для него политически неприемлемо", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Сенатор также отметил, что отказ Индии от российских энергоносителей мог бы поставить Нью-Дели в очень затруднительное положение. "В случае отказа от российской нефти финансовые потери Индии составят от 9 до 11 миллиардов долларов в год или даже больше", - констатировал парламентарий. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России, передавало агентство Рейтер. При этом индийская газета Mint со ссылкой на источники сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.
https://ria.ru/20250804/kitay-2033162017.html
https://ria.ru/20250802/ssha-2033039434.html
китай
сша
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_20542c4395a51356d93cd33cda88f0f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, дональд трамп, индия, алексей пушков, совет федерации рф
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Индия, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
Для Китая отказ от российских энергоносителей неприемлем, заявил Пушков

Пушков: Китай дал понять США, что отказ от энергоносителей РФ неприемлем

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Китай дал понять США, что для него политически неприемлем отказ от российских энергоносителей, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Китай (в 2023-2025 годах - ред.) закупил нефти у России примерно на 165-170 миллиардов долларов. Заместить такие объемы, чего от Китая добивается (президент США Дональд — ред.) Трамп, экономически невозможно, помимо того, что, как дает понять Пекин, это для него политически неприемлемо", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
СМИ: Китай ограничивает поставки минералов западным оборонным фирмам
4 августа, 05:25
Сенатор также отметил, что отказ Индии от российских энергоносителей мог бы поставить Нью-Дели в очень затруднительное положение.
"В случае отказа от российской нефти финансовые потери Индии составят от 9 до 11 миллиардов долларов в год или даже больше", - констатировал парламентарий.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России, передавало агентство Рейтер. При этом индийская газета Mint со ссылкой на источники сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Слуцкий прокомментировал возможное введение санкций США против КНР и Индии
2 августа, 23:03
 
В миреКитайСШАДональд ТрампИндияАлексей ПушковСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала