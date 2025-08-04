Эпштейн продавал тайны принца Эндрю "Моссаду", пишет Times
Times: Эпштейн продавал тайны принца Эндрю иностранным разведслужбам
© AP Photo / Sakchai LalitПринц Эндрю, герцог Йоркский
© AP Photo / Sakchai Lalit
Принц Эндрю, герцог Йоркский . Архивное фото
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ЛОНДОН, 4 авг - РИА Новости. Обвиненный в насилии над несовершеннолетними американский финансист Джеффри Эпштейн был знаком со скандально известным британским принцем Эндрю и продавал его "тайны" "Моссаду" и другим иностранным разведслужбам, сообщает газета Times со ссылкой на новую книгу историка Эндрю Лоуни "Право имеющий: взлет и падение дома Йорков".
"Джеффри Эпштейн продавал "самые сокровенные тайны" принца Эндрю иностранным спецслужбам по всему миру, утверждается в новой книге. Компрометирующие материалы на герцога Йоркского, как утверждается, были переданы израильскому "Моссаду", властям Саудовской Аравии и ливийским спецслужбам", - пишет издание.
В еще не опубликованной книге говорится, что принц Эндрю был для Эпштейна "полезным идиотом", который обеспечил ему связи с политическим лидерам и бизнесменами. "Он обнаружил, что его (принца - ред.) легко использовать", - утверждает историк, якобы получивший подтверждение этих фактов из собственных источников.
В книге также цитируются слова Стивена Хоффенберга, знакомого с Эпштейном американского бизнесмена, осужденного за мошенничество, о том, что Эндрю был для Эпштейна "трофеем", и что тот планировал продать секреты Эндрю "Моссаду".
По словам Хоффенберга, "Эндрю питал слабость к девушкам и бурной жизни, Эпштейн воплощал эту фантазию". "Затем Эндрю передавал разведданные, которые Эпштейн передавал Израилю. Эндрю не понимал, что его используют", - подчеркивает он.
В июле газета Daily Mail сообщила, что пособницу Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденную за торговлю несовершеннолетними, расспрашивали на допросе о принце Эндрю, сооснователе Microsoft Билле Гейтсе и об экс-президенте США Билле Клинтоне. В ходе допроса якобы фигурировали имена "мировых лидеров, членов других небританских королевских семей", влиятельных финансистов, а также лиц, связанных с Кремниевой долиной и шоу-бизнесом. Сама Максвелл раньше была близким другом принца Эндрю, и её впервые официально допросили о нём. При этом, как отмечает издание, неизвестно, что именно сообщница Эпштейна рассказала на допросе.
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Принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года СМИ сообщали, что Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, и судебное разбирательство было прекращено, однако сам герцог Йоркский своей вины не признал. СМИ отмечали, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов. На фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса в Букингемском дворце заявили, что Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей. В апреле 2025 года Джуффре была найдена мертвой у себя дома в возрасте 41 года в штате Западная Австралия, где она проживала несколько лет.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.