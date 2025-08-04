В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге во вторник объявили желтый уровень погодной опасности из-за гроз
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДевушка с зонтом у пешеходного перехода в Санкт-Петербурге
Девушка с зонтом у пешеходного перехода в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, обозначающий потенциально опасную погоду, объявлен в Санкт-Петербурге во вторник из-за ожидающихся гроз, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра, в Санкт-Петербурге с 11 до 17 часов 5 августа объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с грозовой активностью. Местами ожидаются грозы, ливни, при грозах порывы (ветра – ред.) до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Власти просят водителей во время гроз заранее снижать скорость и избегать резких манёвров, а пешеходов – по возможности не ездить на велосипедах и самокатах, а также держаться в отдалении от шатких конструкций и деревьев.
Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге +29 градусов, скорость ветра не превышает 4 метров в секунду.
Ранее главный синоптик города Александр Колесов сообщал, что жара в Петербурге пойдет на спад к середине текущей недели и сменится комфортной температурой на уровне +22....+24 градуса.