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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 04.08.2025
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17:26 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/peterburg-2033314134.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 04.08.2025
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень опасности, обозначающий потенциально опасную погоду, объявлен в Санкт-Петербурге во вторник из-за ожидающихся гроз, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:26:00+03:00
2025-08-04T17:26:00+03:00
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, обозначающий потенциально опасную погоду, объявлен в Санкт-Петербурге во вторник из-за ожидающихся гроз, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, в Санкт-Петербурге с 11 до 17 часов 5 августа объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с грозовой активностью. Местами ожидаются грозы, ливни, при грозах порывы (ветра – ред.) до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении. Власти просят водителей во время гроз заранее снижать скорость и избегать резких манёвров, а пешеходов – по возможности не ездить на велосипедах и самокатах, а также держаться в отдалении от шатких конструкций и деревьев. Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге +29 градусов, скорость ветра не превышает 4 метров в секунду. Ранее главный синоптик города Александр Колесов сообщал, что жара в Петербурге пойдет на спад к середине текущей недели и сменится комфортной температурой на уровне +22....+24 градуса.
https://ria.ru/20250803/turisty-2033116403.html
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санкт-петербург, александр колесов
Санкт-Петербург, Александр Колесов
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге во вторник объявили желтый уровень погодной опасности из-за гроз

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДевушка с зонтом у пешеходного перехода в Санкт-Петербурге
Девушка с зонтом у пешеходного перехода в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Девушка с зонтом у пешеходного перехода в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, обозначающий потенциально опасную погоду, объявлен в Санкт-Петербурге во вторник из-за ожидающихся гроз, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра, в Санкт-Петербурге с 11 до 17 часов 5 августа объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с грозовой активностью. Местами ожидаются грозы, ливни, при грозах порывы (ветра – ред.) до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.
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Власти просят водителей во время гроз заранее снижать скорость и избегать резких манёвров, а пешеходов – по возможности не ездить на велосипедах и самокатах, а также держаться в отдалении от шатких конструкций и деревьев.
Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге +29 градусов, скорость ветра не превышает 4 метров в секунду.
Ранее главный синоптик города Александр Колесов сообщал, что жара в Петербурге пойдет на спад к середине текущей недели и сменится комфортной температурой на уровне +22....+24 градуса.
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