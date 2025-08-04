https://ria.ru/20250804/opasnost-2033369150.html

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 04.08.2025

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T23:48:00+03:00

2025-08-04T23:48:00+03:00

2025-08-04T23:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

воронежская область

александр гусев (губернатор)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал Гусев в своем Telegram-канале. Он отметил, что силы ПВО наготове.

https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html

воронежская область

украина

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Наталья Макарова

безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины