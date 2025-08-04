https://ria.ru/20250804/opasnost-2033369150.html
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 04.08.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T23:48:00+03:00
2025-08-04T23:48:00+03:00
2025-08-04T23:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал Гусев в своем Telegram-канале. Он отметил, что силы ПВО наготове.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Украина, Вооруженные силы Украины
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА, силы ПВО наготове