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В аэропортах Волгограда и Тамбова сняли ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда и Тамбова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 04.08.2025

В аэропортах Волгограда и Тамбова сняли ограничения на полеты

Ограничения сняты в аэропортах Волгограда и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T06:07:00+03:00

2025-08-04T06:07:00+03:00

2025-08-04T06:10:00+03:00

волгоград

тамбов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ограничения сняты в аэропортах Волгограда и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Волгоград и Тамбов. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250803/pulkovo-2033069686.html

волгоград

тамбов

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волгоград, тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)