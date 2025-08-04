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В аэропортах Волгограда и Тамбова сняли ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда и Тамбова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 04.08.2025
В аэропортах Волгограда и Тамбова сняли ограничения на полеты
Ограничения сняты в аэропортах Волгограда и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T06:07:00+03:00
2025-08-04T06:07:00+03:00
2025-08-04T06:10:00+03:00
волгоград
тамбов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ограничения сняты в аэропортах Волгограда и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Волгоград и Тамбов. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
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волгоград, тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Волгоград, Тамбов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Волгограда и Тамбова сняли ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Волгограда и Тамбова сняли ограничения на полеты