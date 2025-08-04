https://ria.ru/20250804/ochevidets-2033329610.html

Очевидец измерил волну цунами после мощного землетрясения на Камчатке

Очевидец измерил волну цунами после мощного землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 04.08.2025

Очевидец измерил волну цунами после мощного землетрясения на Камчатке

Очевидец, который снял на видео самую высокую волну цунами, обрушившуюся на бухту Вестник на Камчатке после мощного землетрясения в июле, рассказал РИА Новости, РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T18:24:00+03:00

2025-08-04T18:24:00+03:00

2025-08-04T18:43:00+03:00

происшествия

камчатка

северо-курильск

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости, Инна Эстрина. Очевидец, который снял на видео самую высокую волну цунами, обрушившуюся на бухту Вестник на Камчатке после мощного землетрясения в июле, рассказал РИА Новости, что по просьбе учёных измерил её высоту, которая составила около 18 метров. Землетрясение застало местного жителя Дмитрия на камчатской бухте Вестник, по его словам, цунами дошло в этот район примерно через 30 минут после первых мощных толчков. "Вторая по счету волна (цунами - ред.) была самая большая, а всего было семь волн. Конечно, было страшно, ... не знал, достанет волна (до нас - ред.) или нет. Но такое явление природы можно увидеть раз в жизни... После ухода волны замеры сделали: примерно 18 метров была волна, она пришла с южной стороны, со стороны Курильских островов", - рассказал РИА Новости Дмитрий, уточнив, что замеры проводил по просьбе учёных ДВО РАН. Он также предоставил агентству видео этой волны цунами. В соцсетях писали, что кадры сняты в камчатской бухте Англичанка или на острове Шумшу (Северные Курилы). "Это моё видео, и снимал я его в бухте Вестник на Камчатке", - сказал он. На кадрах видно, как к берегу прибывает волна и буквально за несколько секунд "добегает" до вершины сопки. От воды убегает собака, за кадром слышно и дыхание автора ролика, сообщившего, что волной смыло бочку с мотором и лодку. "Мой пёс, его зовут Лохнесс, он уже старенький - 12 лет ему... Собака проявила железную выдержку (во время землетрясения - ред.)", - сказал Дмитрий, добавив, что свою лодку пока не нашёл. Тридцатого июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033291132.html

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происшествия, камчатка, северо-курильск, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области