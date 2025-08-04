https://ria.ru/20250804/nozh-2033222635.html

В Ленинградской области мужчина пытался напасть с ножом на полицейского

В Ленинградской области мужчина пытался напасть с ножом на полицейского - РИА Новости, 04.08.2025

В Ленинградской области мужчина пытался напасть с ножом на полицейского

Ранее уже судимый житель Ленинградской области пытался с ножом напасть на полицейского, прибывшего после сообщения о драке в городе Сланцы, он задержан,... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:07:00+03:00

2025-08-04T12:07:00+03:00

2025-08-04T12:07:00+03:00

происшествия

сланцы

ленинградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Ранее уже судимый житель Ленинградской области пытался с ножом напасть на полицейского, прибывшего после сообщения о драке в городе Сланцы, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Около 17.00 3 августа в квартире дома 17 по улице Грибоедова города Сланцы 33-летний ранее судимый местный житель, выкрикивая угрозы, набросился с ножом на сотрудника полиции, прибывшего по сообщению о драке", – говорится в сообщении. Как отмечается, действия мужчины были пресечены с применением специальных средств, после чего его доставили в отдел полиции. Правоохранитель на пострадал. Материалы по факту нападения на полицейского переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20250725/peterburg-2031339103.html

сланцы

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происшествия, сланцы, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)