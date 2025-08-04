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В Ленинградской области мужчина пытался напасть с ножом на полицейского - РИА Новости, 04.08.2025
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12:07 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/nozh-2033222635.html
В Ленинградской области мужчина пытался напасть с ножом на полицейского
В Ленинградской области мужчина пытался напасть с ножом на полицейского - РИА Новости, 04.08.2025
В Ленинградской области мужчина пытался напасть с ножом на полицейского
Ранее уже судимый житель Ленинградской области пытался с ножом напасть на полицейского, прибывшего после сообщения о драке в городе Сланцы, он задержан,... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:07:00+03:00
2025-08-04T12:07:00+03:00
происшествия
сланцы
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Ранее уже судимый житель Ленинградской области пытался с ножом напасть на полицейского, прибывшего после сообщения о драке в городе Сланцы, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Около 17.00 3 августа в квартире дома 17 по улице Грибоедова города Сланцы 33-летний ранее судимый местный житель, выкрикивая угрозы, набросился с ножом на сотрудника полиции, прибывшего по сообщению о драке", – говорится в сообщении. Как отмечается, действия мужчины были пресечены с применением специальных средств, после чего его доставили в отдел полиции. Правоохранитель на пострадал. Материалы по факту нападения на полицейского переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20250725/peterburg-2031339103.html
сланцы
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происшествия, сланцы, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Сланцы, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области мужчина пытался напасть с ножом на полицейского

В Ленинградской области ранее судимый мужчина напал с ножом на полицейского

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Ранее уже судимый житель Ленинградской области пытался с ножом напасть на полицейского, прибывшего после сообщения о драке в городе Сланцы, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Около 17.00 3 августа в квартире дома 17 по улице Грибоедова города Сланцы 33-летний ранее судимый местный житель, выкрикивая угрозы, набросился с ножом на сотрудника полиции, прибывшего по сообщению о драке", – говорится в сообщении.
Как отмечается, действия мужчины были пресечены с применением специальных средств, после чего его доставили в отдел полиции. Правоохранитель на пострадал.
Материалы по факту нападения на полицейского переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, добавили в ГУМВД.
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ПроисшествияСланцыЛенинградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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