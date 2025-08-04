https://ria.ru/20250804/nozh-2033222635.html
В Ленинградской области мужчина пытался напасть с ножом на полицейского
В Ленинградской области мужчина пытался напасть с ножом на полицейского - РИА Новости, 04.08.2025
В Ленинградской области мужчина пытался напасть с ножом на полицейского
Ранее уже судимый житель Ленинградской области пытался с ножом напасть на полицейского, прибывшего после сообщения о драке в городе Сланцы, он задержан,... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:07:00+03:00
2025-08-04T12:07:00+03:00
2025-08-04T12:07:00+03:00
происшествия
сланцы
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Ранее уже судимый житель Ленинградской области пытался с ножом напасть на полицейского, прибывшего после сообщения о драке в городе Сланцы, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Около 17.00 3 августа в квартире дома 17 по улице Грибоедова города Сланцы 33-летний ранее судимый местный житель, выкрикивая угрозы, набросился с ножом на сотрудника полиции, прибывшего по сообщению о драке", – говорится в сообщении. Как отмечается, действия мужчины были пресечены с применением специальных средств, после чего его доставили в отдел полиции. Правоохранитель на пострадал. Материалы по факту нападения на полицейского переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20250725/peterburg-2031339103.html
сланцы
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сланцы, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Сланцы, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области мужчина пытался напасть с ножом на полицейского
В Ленинградской области ранее судимый мужчина напал с ножом на полицейского