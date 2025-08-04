https://ria.ru/20250804/nauka-2032344697.html

В Омске поняли, как эффективно защитить данные от утечек

В Омске поняли, как эффективно защитить данные от утечек - РИА Новости, 04.08.2025

В Омске поняли, как эффективно защитить данные от утечек

Нейронную сеть для эффективной защиты персональных данных от утечек разработали специалисты ОмГТУ. Для того чтобы предоставить пользователю доступ к... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T05:00:00+03:00

2025-08-04T05:00:00+03:00

2025-08-04T05:00:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Нейронную сеть для эффективной защиты персональных данных от утечек разработали специалисты ОмГТУ. Для того чтобы предоставить пользователю доступ к конфиденциальной информации, система распознает голос человека с поправкой на то, что тембр и интонации могут меняться в зависимости от эмоционального состояния. Результаты представлены в Applied System Innovation.В первом квартале 2025 года на российские компании было совершено около 801 миллиона хакерских атак, то есть больше сотни попыток получить доступ к данным совершалось в течение одной секунды. В современном мире хакеры нацелены не только на персональные и финансовые данные клиентов, но и на медицинские и биометрические, рассказали специалисты Омского государственного технического университета (ОмГТУ).Для повышения уровня защиты таких сведений ученые вуза разработали систему голосовой аутентификации пользователя на основе новой модели нейронной сети. Алгоритм обладает повышенной "чувствительностью" к внешнему вмешательству из-за новых типов нейронов и математической связи между ними, рассказал проректор по научной и инновационной деятельности ОмГТУ Павел Ложников."При внедрении процедуры распознавания человека по голосу нашей модели система сможет правильно определять, кто перед ней, и при этом не позволит извлечь из себя шаблон голосового пароля злоумышленнику. При этом она точнее ближайшего аналога: вероятность ошибок составляет 2,1 процента против 2,7, причем генерируемый пароль в нашей системе — 1024 бита, в аналоге — всего 160", — добавил ученый.Было учтено, что человек может говорить "обычным" голосом, а может быть сонным, нервным или уставшим, подчеркнул Ложников. В одном из наборов данных, использованных для обучения новой нейронной сети, дикторы произносили парольные фразы не только в нормальном состоянии, но и в измененном."Наша научная школа "Нейросетевые алгоритмы искусственного интеллекта в защищенном исполнении" создает такие решения, при которых утечка или извлечение конфиденциальных данных, на которых обучалась модель ИИ, становится невозможным или вычислительно очень трудным и долгим процессом. Основные проблемы, которые позволяет решить эта модель — низкая точность распознавания по голосу и сохранение биометрического шаблона в тайне от злоумышленников", — пояснили в вузе.В будущем ученые ОмГТУ хотят решить задачу по переносу предложенной модели на другие биометрические признаки: рукописный почерк, особенности лица и другие. Также специалисты прогнозируют рост атак на биометрические системы с помощью муляжей на фоне развития генеративного искусственного интеллекта и проводят дополнительные исследования для противодействия несанкционированному доступу к информации такого рода.

https://ria.ru/20250421/lanit-2009102307.html

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омский государственный технический университет (омгту), омск, наука, университетская наука, российские инновации, безопасность и комфорт среды, технологическое лидерство, россия, нейросеть, искусственный интеллект (ии)