https://ria.ru/20250428/khakery-2013760162.html
Хакеры совершили 801 миллион кибератак на сайты российских компаний
Хакеры совершили 801 миллион кибератак на сайты российских компаний - РИА Новости, 28.04.2025
Хакеры совершили 801 миллион кибератак на сайты российских компаний
Хакеры совершили порядка 801 миллиона кибератак на сайты российских компаний в первом квартале 2025 года, что вдвое больше аналогичного показателя 2024 года,... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T06:25:00+03:00
2025-04-28T06:25:00+03:00
2025-04-28T06:25:00+03:00
экономика
технологии
кибератаки
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Хакеры совершили порядка 801 миллиона кибератак на сайты российских компаний в первом квартале 2025 года, что вдвое больше аналогичного показателя 2024 года, основными жертвами стали ресурсы логистических сервисов, госструктур и кредитно-финансовых организаций, сообщили РИА Новости в ГК "Солар". "Эксперты группы компаний "Солар", архитектора комплексной кибербезопасности, в первом квартале 2025 года зафиксировали 801,2 миллиона веб-атак на сайты российских компаний – это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными жертвами стали сайты логистических сервисов, госструктур и кредитно-финансовых организаций. В выборку попали онлайн-ресурсы 134 российских компаний из различных отраслей, защищаемых сервисом Solar WAF, включая госсектор, IT, логистику, ритейл, банки, промышленность, телеком и другие", - сказали в компании. Самой атакуемой отраслью в первом квартале стали логистические сервисы - количество веб-атак только на один из онлайн-ресурсов выросло в 5,5 тысячи раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 18,3 миллиона. Большинство из них совершили боты, которые перехватывали с фейковых сайтов номера заказов, с их помощью создавали множество запросов на официальный сайт компании с целью резкого увеличения нагрузки на серверы и выведения их из строя. В топ-5 самых атакуемых отраслей также вошли госсектор, ритейл, грузопассажирские перевозки и нефтегазовый сервис. Кроме того, хакеры стали чаще сканировать веб ресурсы для того, чтобы найти уязвимости, число сканирований выросло в 5,4 раза год к году - до 678 миллионов. Также втрое выросло количество сложных веб-атак. "Аналитика показывает, что злоумышленники стали настойчивее в попытках взломать веб-приложения: если раньше, видя, что приложение находится под защитой, они довольно быстро уходили на менее защищенные сайты, то сейчас продолжают упрямые попытки пробить брешь в веб-контуре компаний. Мы рекомендуем всем компаниям внедрять сервис защиты с опытной командой, которая сможет круглосуточно отражать мощные волны веб-атак", – прокомментировал руководитель направления WAF ГК "Солар" Алексей Пашков.
https://ria.ru/20250419/kiberataki-2012227202.html
https://ria.ru/20250408/kitay-2009936741.html
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экономика, технологии, кибератаки
Экономика, Технологии, Кибератаки
Хакеры совершили 801 миллион кибератак на сайты российских компаний
"Солар": число кибератак на сайты российских компаний в I квартале выросло вдвое
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Хакеры совершили порядка 801 миллиона кибератак на сайты российских компаний в первом квартале 2025 года, что вдвое больше аналогичного показателя 2024 года, основными жертвами стали ресурсы логистических сервисов, госструктур и кредитно-финансовых организаций, сообщили РИА Новости в ГК "Солар".
"Эксперты группы компаний "Солар", архитектора комплексной кибербезопасности, в первом квартале 2025 года зафиксировали 801,2 миллиона веб-атак на сайты российских компаний – это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными жертвами стали сайты логистических сервисов, госструктур и кредитно-финансовых организаций. В выборку попали онлайн-ресурсы 134 российских компаний из различных отраслей, защищаемых сервисом Solar WAF, включая госсектор, IT, логистику, ритейл, банки, промышленность, телеком и другие", - сказали в компании.
Самой атакуемой отраслью в первом квартале стали логистические сервисы - количество веб-атак только на один из онлайн-ресурсов выросло в 5,5 тысячи раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 18,3 миллиона. Большинство из них совершили боты, которые перехватывали с фейковых сайтов номера заказов, с их помощью создавали множество запросов на официальный сайт компании с целью резкого увеличения нагрузки на серверы и выведения их из строя.
В топ-5 самых атакуемых отраслей также вошли госсектор, ритейл, грузопассажирские перевозки и нефтегазовый сервис.
Кроме того, хакеры стали чаще сканировать веб ресурсы для того, чтобы найти уязвимости, число сканирований выросло в 5,4 раза год к году - до 678 миллионов. Также втрое выросло количество сложных веб-атак.
"Аналитика показывает, что злоумышленники стали настойчивее в попытках взломать веб-приложения: если раньше, видя, что приложение находится под защитой, они довольно быстро уходили на менее защищенные сайты, то сейчас продолжают упрямые попытки пробить брешь в веб-контуре компаний. Мы рекомендуем всем компаниям внедрять сервис защиты с опытной командой, которая сможет круглосуточно отражать мощные волны веб-атак", – прокомментировал руководитель направления WAF ГК "Солар" Алексей Пашков.