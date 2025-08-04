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НАСА планирует продлить контракт на логистическую поддержку в России - РИА Новости, 04.08.2025
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17:34 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/nasa-2033316308.html
НАСА планирует продлить контракт на логистическую поддержку в России
НАСА планирует продлить контракт на логистическую поддержку в России - РИА Новости, 04.08.2025
НАСА планирует продлить контракт на логистическую поддержку в России
НАСА планирует продлить контракт с американской компанией TechTrans International (TTI) на оказание языковых и логистических услуг в рамках программы... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:34:00+03:00
2025-08-04T17:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. НАСА планирует продлить контракт с американской компанией TechTrans International (TTI) на оказание языковых и логистических услуг в рамках программы Международной космической станции (МКС) до 30 сентября 2028 года, следует из уведомления, опубликованного на сайте госзакупок США. Документ предусматривает продление действующего контракта Russian Language and Logistics Services 2, срок которого истекает 30 сентября 2026 года. Объём дополнительных работ оценивается в 25 миллионов долларов, итоговая сумма контракта может достичь 81,7 миллиона долларов. В рамках соглашения подрядчик обеспечивает перевод, устный синхронный и последовательный, языковую подготовку для персонала НАСА и участников международных миссий МКС, включая критически важные оперативные переводы в режиме реального времени. Основными рабочими языками являются русский и английский. Также контракт охватывает широкий спектр логистических услуг в России и Казахстане: управление офисами НАСА, сопровождение сотрудников в командировках, обеспечение автопарка, транспортировка грузов, оформление виз и пропусков, поддержка операций на Байконуре и другие функции. НАСА уточняет, что продление контракта планируется на безальтернативной основе. При этом заинтересованные организации могут направить свои предложения до 17 августа. Решение о конкуренции будет приниматься исключительно на усмотрение ведомства.
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в мире, сша, россия, казахстан, наса
В мире, США, Россия, Казахстан, НАСА
НАСА планирует продлить контракт на логистическую поддержку в России

НАСА планирует продлить контракт на языковую поддержку в России до 2028 г

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© NASA / Roscosmos
Международная космическая станция. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. НАСА планирует продлить контракт с американской компанией TechTrans International (TTI) на оказание языковых и логистических услуг в рамках программы Международной космической станции (МКС) до 30 сентября 2028 года, следует из уведомления, опубликованного на сайте госзакупок США.
Документ предусматривает продление действующего контракта Russian Language and Logistics Services 2, срок которого истекает 30 сентября 2026 года. Объём дополнительных работ оценивается в 25 миллионов долларов, итоговая сумма контракта может достичь 81,7 миллиона долларов.
В рамках соглашения подрядчик обеспечивает перевод, устный синхронный и последовательный, языковую подготовку для персонала НАСА и участников международных миссий МКС, включая критически важные оперативные переводы в режиме реального времени. Основными рабочими языками являются русский и английский.
Также контракт охватывает широкий спектр логистических услуг в России и Казахстане: управление офисами НАСА, сопровождение сотрудников в командировках, обеспечение автопарка, транспортировка грузов, оформление виз и пропусков, поддержка операций на Байконуре и другие функции.
НАСА уточняет, что продление контракта планируется на безальтернативной основе. При этом заинтересованные организации могут направить свои предложения до 17 августа. Решение о конкуренции будет приниматься исключительно на усмотрение ведомства.
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