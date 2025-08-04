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Целевой набор эффективно закрывает дефицит кадров в Амурской области - РИА Новости, 04.08.2025
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Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
06:20 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/nabor-2033163778.html
Целевой набор эффективно закрывает дефицит кадров в Амурской области
Целевой набор эффективно закрывает дефицит кадров в Амурской области - РИА Новости, 04.08.2025
Целевой набор эффективно закрывает дефицит кадров в Амурской области
Целевой набор в вузы показал себя эффективным механизмом в решении проблемы дефицита кадров в Амурской области, от 92% до 95,5% выпускников высших учебных... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T06:20:00+03:00
2025-08-04T06:20:00+03:00
амурская область
амурская область
благовещенск
свободный
василий орлов (губернатор)
амурский государственный университет
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 авг – РИА Новости. Целевой набор в вузы показал себя эффективным механизмом в решении проблемы дефицита кадров в Амурской области, от 92% до 95,5% выпускников высших учебных заведений находят работу, сообщает правительство Приамурья. Участие высших учебных заведений в обеспечении кадрами экономики Приамурья обсудили на совещании у губернатора региона Василия Орлова. "Необходимо усилить профориентационную работу со школьниками, прежде всего по педагогическому направлению. Целевой набор показал себя очень эффективным механизмом в решении проблемы дефицита кадров, что хорошо заметно на примере сельского хозяйства. Опыт аграрных вуза и колледжей стоит применить в тех вузах, где эта работа пока ведется недостаточно успешно", - сказал Орлов, слова которого приводит правительство региона. На совещании отметили, что по итогам прошлого года 94% выпускников Амурского госуниверситета (АмГУ) трудоустроились, в Дальневосточном государственном аграрном университете (ДальГАУ) это показатель — 95,5%. А каждый пятый студент Амурской государственной медицинской академии (АГМА) начинает работать по специальности еще в процессе обучения. По данным правительства Приамурья, в прошлом году медакадемию закончили 249 студентов, больше половины из которых (68%) учились по целевым договорам, все они трудоустроены врачами-стажерами. Доля трудоустроенных выпускников Амурского государственного университета выросла с 2022 года с 84% до 94% - в 2024-ом. Лидерство в рейтинге вузов у АмГУ по направлениям инженерное дело и технические науки. ДальГАУ в прошлом году набрал 115 "целевиков", в текущем году планирует принять 120. При этом университет с учётом потребностей аграрных предприятий корректирует образовательные программы. Например, в прошлом году в вузе вне образовательного курса студенты получили дополнительную рабочую специальность. Взамен они обязались в течение двух лет отработать на сельхозпредприятиях комбайнерами или механизаторами. Таким образом работодатели закрыли острый дефицит кадров. С этого учебного года модуль по рабочим профессиям включили в основной образовательный курс. По данным регионального правительства, в Благовещенском государственном педагогическом университете (БГПУ) средний уровень трудоустройства молодых педагогов в этом году составит около 92%. 69 "целевиков" после получения дипломов пойдут работать в школы Свободного, Белогорска и Благовещенского округа. Кроме того, в следующем году по поручению губернатора в БГПУ будет увеличен набор учителей китайского языка. По мнению Орлова, географическое положение региона на границе с Китаем, а также поручение президента о создании в Благовещенске российско-китайского центра делового сотрудничества федерального значения увеличит потребность в специалистах со знанием китайского языка. "Этот предмет должны преподавать в каждой школе Благовещенска — на факультативах или в качестве основного языка", - добавил Орлов.
https://ria.ru/20250730/priamure-2032301971.html
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амурская область, благовещенск, свободный, василий орлов (губернатор), амурский государственный университет
Амурская область, Амурская область, Благовещенск, Свободный, Василий Орлов (губернатор), Амурский государственный университет
Целевой набор эффективно закрывает дефицит кадров в Амурской области

Орлов: целевой набор эффективно закрывает дефицит кадров в Амурской области

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкРегионы России. Амурская область
Регионы России. Амурская область - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 авг – РИА Новости. Целевой набор в вузы показал себя эффективным механизмом в решении проблемы дефицита кадров в Амурской области, от 92% до 95,5% выпускников высших учебных заведений находят работу, сообщает правительство Приамурья.
Участие высших учебных заведений в обеспечении кадрами экономики Приамурья обсудили на совещании у губернатора региона Василия Орлова.
Приамурье - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Приамурье будут поощрять предприятия, которые готовят кадры
30 июля, 10:43
"Необходимо усилить профориентационную работу со школьниками, прежде всего по педагогическому направлению. Целевой набор показал себя очень эффективным механизмом в решении проблемы дефицита кадров, что хорошо заметно на примере сельского хозяйства. Опыт аграрных вуза и колледжей стоит применить в тех вузах, где эта работа пока ведется недостаточно успешно", - сказал Орлов, слова которого приводит правительство региона.
На совещании отметили, что по итогам прошлого года 94% выпускников Амурского госуниверситета (АмГУ) трудоустроились, в Дальневосточном государственном аграрном университете (ДальГАУ) это показатель — 95,5%. А каждый пятый студент Амурской государственной медицинской академии (АГМА) начинает работать по специальности еще в процессе обучения.
По данным правительства Приамурья, в прошлом году медакадемию закончили 249 студентов, больше половины из которых (68%) учились по целевым договорам, все они трудоустроены врачами-стажерами.
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23 июля, 10:47
Доля трудоустроенных выпускников Амурского государственного университета выросла с 2022 года с 84% до 94% - в 2024-ом. Лидерство в рейтинге вузов у АмГУ по направлениям инженерное дело и технические науки.
ДальГАУ в прошлом году набрал 115 "целевиков", в текущем году планирует принять 120. При этом университет с учётом потребностей аграрных предприятий корректирует образовательные программы. Например, в прошлом году в вузе вне образовательного курса студенты получили дополнительную рабочую специальность. Взамен они обязались в течение двух лет отработать на сельхозпредприятиях комбайнерами или механизаторами. Таким образом работодатели закрыли острый дефицит кадров. С этого учебного года модуль по рабочим профессиям включили в основной образовательный курс.
По данным регионального правительства, в Благовещенском государственном педагогическом университете (БГПУ) средний уровень трудоустройства молодых педагогов в этом году составит около 92%. 69 "целевиков" после получения дипломов пойдут работать в школы Свободного, Белогорска и Благовещенского округа. Кроме того, в следующем году по поручению губернатора в БГПУ будет увеличен набор учителей китайского языка. По мнению Орлова, географическое положение региона на границе с Китаем, а также поручение президента о создании в Благовещенске российско-китайского центра делового сотрудничества федерального значения увеличит потребность в специалистах со знанием китайского языка.
"Этот предмет должны преподавать в каждой школе Благовещенска — на факультативах или в качестве основного языка", - добавил Орлов.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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