https://ria.ru/20250804/nabor-2033163778.html

Целевой набор эффективно закрывает дефицит кадров в Амурской области

Целевой набор эффективно закрывает дефицит кадров в Амурской области - РИА Новости, 04.08.2025

Целевой набор эффективно закрывает дефицит кадров в Амурской области

Целевой набор в вузы показал себя эффективным механизмом в решении проблемы дефицита кадров в Амурской области, от 92% до 95,5% выпускников высших учебных... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T06:20:00+03:00

2025-08-04T06:20:00+03:00

2025-08-04T06:20:00+03:00

амурская область

амурская область

благовещенск

свободный

василий орлов (губернатор)

амурский государственный университет

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 авг – РИА Новости. Целевой набор в вузы показал себя эффективным механизмом в решении проблемы дефицита кадров в Амурской области, от 92% до 95,5% выпускников высших учебных заведений находят работу, сообщает правительство Приамурья. Участие высших учебных заведений в обеспечении кадрами экономики Приамурья обсудили на совещании у губернатора региона Василия Орлова. "Необходимо усилить профориентационную работу со школьниками, прежде всего по педагогическому направлению. Целевой набор показал себя очень эффективным механизмом в решении проблемы дефицита кадров, что хорошо заметно на примере сельского хозяйства. Опыт аграрных вуза и колледжей стоит применить в тех вузах, где эта работа пока ведется недостаточно успешно", - сказал Орлов, слова которого приводит правительство региона. На совещании отметили, что по итогам прошлого года 94% выпускников Амурского госуниверситета (АмГУ) трудоустроились, в Дальневосточном государственном аграрном университете (ДальГАУ) это показатель — 95,5%. А каждый пятый студент Амурской государственной медицинской академии (АГМА) начинает работать по специальности еще в процессе обучения. По данным правительства Приамурья, в прошлом году медакадемию закончили 249 студентов, больше половины из которых (68%) учились по целевым договорам, все они трудоустроены врачами-стажерами. Доля трудоустроенных выпускников Амурского государственного университета выросла с 2022 года с 84% до 94% - в 2024-ом. Лидерство в рейтинге вузов у АмГУ по направлениям инженерное дело и технические науки. ДальГАУ в прошлом году набрал 115 "целевиков", в текущем году планирует принять 120. При этом университет с учётом потребностей аграрных предприятий корректирует образовательные программы. Например, в прошлом году в вузе вне образовательного курса студенты получили дополнительную рабочую специальность. Взамен они обязались в течение двух лет отработать на сельхозпредприятиях комбайнерами или механизаторами. Таким образом работодатели закрыли острый дефицит кадров. С этого учебного года модуль по рабочим профессиям включили в основной образовательный курс. По данным регионального правительства, в Благовещенском государственном педагогическом университете (БГПУ) средний уровень трудоустройства молодых педагогов в этом году составит около 92%. 69 "целевиков" после получения дипломов пойдут работать в школы Свободного, Белогорска и Благовещенского округа. Кроме того, в следующем году по поручению губернатора в БГПУ будет увеличен набор учителей китайского языка. По мнению Орлова, географическое положение региона на границе с Китаем, а также поручение президента о создании в Благовещенске российско-китайского центра делового сотрудничества федерального значения увеличит потребность в специалистах со знанием китайского языка. "Этот предмет должны преподавать в каждой школе Благовещенска — на факультативах или в качестве основного языка", - добавил Орлов.

https://ria.ru/20250730/priamure-2032301971.html

https://ria.ru/20250723/priamure-2030783484.html

https://ria.ru/20250722/gubernator-2030542114.html

амурская область

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свободный

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амурская область, благовещенск, свободный, василий орлов (губернатор), амурский государственный университет