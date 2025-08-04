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АСИ опубликовало Индекс привлекательности регионов для молодежи - РИА Новости, 04.08.2025
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17:24 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/moskva-2033313170.html
АСИ опубликовало Индекс привлекательности регионов для молодежи
АСИ опубликовало Индекс привлекательности регионов для молодежи - РИА Новости, 04.08.2025
АСИ опубликовало Индекс привлекательности регионов для молодежи
Агентство стратегических инициатив (АСИ) опубликовало результаты исследования "Индекс привлекательности регионов для молодежи", рейтинг возглавила Москва, на... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:24:00+03:00
2025-08-04T17:24:00+03:00
москва
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) опубликовало результаты исследования "Индекс привлекательности регионов для молодежи", рейтинг возглавила Москва, на втором месте – Санкт-Петербург, затем – Московская область. &quot;Какие регионы наиболее комфортны для жизни, работы и самореализации молодежи? Делюсь частью результатов нашего исследования: рейтинг возглавила Москва, на втором месте — Санкт-Петербург, затем — Московская область. Исследование охватило 85 регионов и более 48 тысяч респондентов в возрасте от 16 до 28 лет&quot;, - написала глава АСИ Светлана Чупшева в своем Telegram-канале.Как уточнили в АСИ, в Индексе регионы оценивались по 57 показателям в шести ключевых направлениях: экономика, образование, экология и здравоохранение, инфраструктура, безопасность и имидж региона. Индекс оценивает привлекательность региона для молодежи, сочетая два равнозначных аспекта: внутренний, отражающий мнение молодых людей, живущих в регионе, и внешний, определяющий готовность молодежи к переезду из других регионов. Согласно исследованию, молодежь обращает внимание на экономическую ситуацию в регионе - речь не только про уровень зарплат, но и про возможности карьерного роста, профессиональной самореализации и предпринимательства. Второе место по значимости занимают экология и здравоохранение. Полные данные, включая показатели регионов, доступны органам исполнительной власти на "Региональном дашборде" АСИ. Публично итоги исследования планируется представить на Восточном экономическом форуме осенью.
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москва
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
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353
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москва, санкт-петербург, московская область (подмосковье), светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Москва, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
АСИ опубликовало Индекс привлекательности регионов для молодежи

АСИ: Москва возглавила Индекс привлекательности регионов для молодежи

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМосквичи гуляют по Тверской улице в Москве
Москвичи гуляют по Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Москвичи гуляют по Тверской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) опубликовало результаты исследования "Индекс привлекательности регионов для молодежи", рейтинг возглавила Москва, на втором месте – Санкт-Петербург, затем – Московская область.
«

"Какие регионы наиболее комфортны для жизни, работы и самореализации молодежи? Делюсь частью результатов нашего исследования: рейтинг возглавила Москва, на втором месте — Санкт-Петербург, затем — Московская область. Исследование охватило 85 регионов и более 48 тысяч респондентов в возрасте от 16 до 28 лет", - написала глава АСИ Светлана Чупшева в своем Telegram-канале.

Как уточнили в АСИ, в Индексе регионы оценивались по 57 показателям в шести ключевых направлениях: экономика, образование, экология и здравоохранение, инфраструктура, безопасность и имидж региона. Индекс оценивает привлекательность региона для молодежи, сочетая два равнозначных аспекта: внутренний, отражающий мнение молодых людей, живущих в регионе, и внешний, определяющий готовность молодежи к переезду из других регионов.
Согласно исследованию, молодежь обращает внимание на экономическую ситуацию в регионе - речь не только про уровень зарплат, но и про возможности карьерного роста, профессиональной самореализации и предпринимательства. Второе место по значимости занимают экология и здравоохранение.
Полные данные, включая показатели регионов, доступны органам исполнительной власти на "Региональном дашборде" АСИ. Публично итоги исследования планируется представить на Восточном экономическом форуме осенью.
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МоскваСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)Светлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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