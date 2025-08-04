https://ria.ru/20250804/moskva-2033313170.html

АСИ опубликовало Индекс привлекательности регионов для молодежи

АСИ опубликовало Индекс привлекательности регионов для молодежи - РИА Новости, 04.08.2025

АСИ опубликовало Индекс привлекательности регионов для молодежи

Агентство стратегических инициатив (АСИ) опубликовало результаты исследования "Индекс привлекательности регионов для молодежи", рейтинг возглавила Москва, на... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:24:00+03:00

2025-08-04T17:24:00+03:00

2025-08-04T17:24:00+03:00

москва

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) опубликовало результаты исследования "Индекс привлекательности регионов для молодежи", рейтинг возглавила Москва, на втором месте – Санкт-Петербург, затем – Московская область. "Какие регионы наиболее комфортны для жизни, работы и самореализации молодежи? Делюсь частью результатов нашего исследования: рейтинг возглавила Москва, на втором месте — Санкт-Петербург, затем — Московская область. Исследование охватило 85 регионов и более 48 тысяч респондентов в возрасте от 16 до 28 лет", - написала глава АСИ Светлана Чупшева в своем Telegram-канале.Как уточнили в АСИ, в Индексе регионы оценивались по 57 показателям в шести ключевых направлениях: экономика, образование, экология и здравоохранение, инфраструктура, безопасность и имидж региона. Индекс оценивает привлекательность региона для молодежи, сочетая два равнозначных аспекта: внутренний, отражающий мнение молодых людей, живущих в регионе, и внешний, определяющий готовность молодежи к переезду из других регионов. Согласно исследованию, молодежь обращает внимание на экономическую ситуацию в регионе - речь не только про уровень зарплат, но и про возможности карьерного роста, профессиональной самореализации и предпринимательства. Второе место по значимости занимают экология и здравоохранение. Полные данные, включая показатели регионов, доступны органам исполнительной власти на "Региональном дашборде" АСИ. Публично итоги исследования планируется представить на Восточном экономическом форуме осенью.

https://ria.ru/20250804/reyting-2033150560.html

москва

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, санкт-петербург, московская область (подмосковье), светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)