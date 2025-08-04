Восемнадцать паломников доехали до монастыря после ДТП в Ленобласти
Попавшие в ДТП в Ленобласти паломники доехали до Александро-Свирского монастыря
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкГрузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами на железнодорожном переезде перегона Олонец - Лодейное Поле в Ленинградской области
Грузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами на железнодорожном переезде перегона Олонец - Лодейное Поле в Ленинградской области
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Восемнадцать пассажиров автобуса, попавшего в ДТП с поездом в Ленинградской области, смогли продолжить паломничество и доехали до Свято-Троицкого Александра Свирского монастыря, рассказал РИА Новости секретарь канцелярии монастыря монах Феофан. Паломников разместили в гостинице недалеко от обители, вечером их планируется забрать, сообщила Санкт-Петербургская митрополия.
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"К нам в монастырь привезли 18 человек из этого автобуса, тех, кто сильно не пострадал. Они рассказали, что у них была большая паломническая поездка по Русскому Северу с посещением нескольких монастырей, в частности, к нам в монастырь они должны были заехать ненадолго - приложиться к мощам преподобного Александра", - рассказал монах Феофан.
Собеседник агентства отметил, что к паломникам проявили максимальное внимание.
"Паломников накормили обедом и разместили в гостинице недалеко от обители. Планируется, что к вечеру за ними приедет автобус. По благословению наместника Александро-Свирского монастыря игумена Антония (Гутника) монахи обители отправятся в Лодейнопольскую больницу для духовной поддержки пострадавших", – сообщается в Telegram-канале Санкт-Петербургской митрополии.
Поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского, столкнулись в понедельник в 6.21 мск на перегоне Олонец - Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе. Полиция сообщала, что в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек. Позднее ведомство сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ уточнило, что причиной столкновения стал выезд водителя автобуса на железную дорогу на запрещающий сигнал. Следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.