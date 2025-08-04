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Премьер Малайзии прокомментировал визит короля Султана Ибрагима в Россию - РИА Новости, 04.08.2025
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08:39 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/malayziya-2033171775.html
Премьер Малайзии прокомментировал визит короля Султана Ибрагима в Россию
Премьер Малайзии прокомментировал визит короля Султана Ибрагима в Россию - РИА Новости, 04.08.2025
Премьер Малайзии прокомментировал визит короля Султана Ибрагима в Россию
Исторический государственный визит короля Малайзии Султана Ибрагима в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина откроет новую страницу в отношениях... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T08:39:00+03:00
2025-08-04T08:39:00+03:00
в мире
малайзия
россия
москва
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
рустам минниханов
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
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БАНГКОК, 4 авг - РИА Новости. Исторический государственный визит короля Малайзии Султана Ибрагима в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина откроет новую страницу в отношениях двух стран, заявил в понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своем аккаунте в социальной сети Х после королевской церемонии проводов монарха, отправившегося с государственным визитом в Россию. "Этот визит является историческим и имеет и важнейшее значение, так как Его Величество становится первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между Малайзией и Россией в 1967 году", - говорится в публикации главы правительства Малайзии. "Визит открывает новую главу в двусторонних отношениях между Малайзией и Россией и, как ожидается, будет способствовать развитию стратегического сотрудничества в различных областях, включая двустороннюю торговлю, инвестиции, высшее образование, технологии и инновации, а также прямые контакты между народами двух стран", - пишет Анвар Ибрагим. Малайзия имеет потенциал для привлечения инвестиций и новых технологий из России, особенно в энергетике, аэрокосмической отрасли, обороне и интеллектуальном сельском хозяйстве, отмечается в публикации премьер-министра. "Что ещё более важно, этот государственный визит укрепляет роль института монархии Малайзии как движущей силы дипломатии страны, пользующейся международным уважением, тем самым укрепляя суверенитет и имидж Малайзии как нейтрального, открытого и прогрессивного государства", - добавил глава правительства королевства. Ранее государственное новостное агентство Малайзии Bernama сообщало со ссылкой на заявление королевского дворца, что король Малайзии Султан Ибрагим посетит Россию с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина с 5 по 10 августа 2025 года. Согласно заявлению дворца, в программу визита малайзийского монарха входит официальная встреча с президентом Владимиром Путиным и другие официальные мероприятия, а также посещение Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) и технологического и инновационного центра "Точка кипения". Из Москвы король Малайзии отправится в Татарстан. В Казани запланирована официальная встреча монарха с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и посещение Казанского Вертолетного завода, сообщало агентство Bernama.
https://ria.ru/20250730/malayziya-2032353893.html
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в мире, малайзия, россия, москва, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), рустам минниханов, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", казанский вертолетный завод
В мире, Малайзия, Россия, Москва, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Рустам Минниханов, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Казанский вертолетный завод
Премьер Малайзии прокомментировал визит короля Султана Ибрагима в Россию

Премьер Малайзии: визит Султана Ибрагима в РФ откроет новую главу в отношениях

© AP Photo / Hasnoor HussainКороль Малайзии Султан Ибрагим
Король Малайзии Султан Ибрагим - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Hasnoor Hussain
Король Малайзии Султан Ибрагим. Архивное фото
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БАНГКОК, 4 авг - РИА Новости. Исторический государственный визит короля Малайзии Султана Ибрагима в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина откроет новую страницу в отношениях двух стран, заявил в понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своем аккаунте в социальной сети Х после королевской церемонии проводов монарха, отправившегося с государственным визитом в Россию.
"Этот визит является историческим и имеет и важнейшее значение, так как Его Величество становится первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между Малайзией и Россией в 1967 году", - говорится в публикации главы правительства Малайзии.
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"Визит открывает новую главу в двусторонних отношениях между Малайзией и Россией и, как ожидается, будет способствовать развитию стратегического сотрудничества в различных областях, включая двустороннюю торговлю, инвестиции, высшее образование, технологии и инновации, а также прямые контакты между народами двух стран", - пишет Анвар Ибрагим.
Малайзия имеет потенциал для привлечения инвестиций и новых технологий из России, особенно в энергетике, аэрокосмической отрасли, обороне и интеллектуальном сельском хозяйстве, отмечается в публикации премьер-министра.
"Что ещё более важно, этот государственный визит укрепляет роль института монархии Малайзии как движущей силы дипломатии страны, пользующейся международным уважением, тем самым укрепляя суверенитет и имидж Малайзии как нейтрального, открытого и прогрессивного государства", - добавил глава правительства королевства.
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Ранее государственное новостное агентство Малайзии Bernama сообщало со ссылкой на заявление королевского дворца, что король Малайзии Султан Ибрагим посетит Россию с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина с 5 по 10 августа 2025 года.
Согласно заявлению дворца, в программу визита малайзийского монарха входит официальная встреча с президентом Владимиром Путиным и другие официальные мероприятия, а также посещение Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) и технологического и инновационного центра "Точка кипения".
Из Москвы король Малайзии отправится в Татарстан. В Казани запланирована официальная встреча монарха с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и посещение Казанского Вертолетного завода, сообщало агентство Bernama.
Путин: отношения России и Малайзии находятся на подъеме - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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В миреМалайзияРоссияМоскваВладимир ПутинАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Рустам МиннихановНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Казанский вертолетный завод
 
 
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