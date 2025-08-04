Премьер Малайзии прокомментировал визит короля Султана Ибрагима в Россию
Премьер Малайзии: визит Султана Ибрагима в РФ откроет новую главу в отношениях
© AP Photo / Hasnoor HussainКороль Малайзии Султан Ибрагим
© AP Photo / Hasnoor Hussain
Король Малайзии Султан Ибрагим. Архивное фото
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БАНГКОК, 4 авг - РИА Новости. Исторический государственный визит короля Малайзии Султана Ибрагима в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина откроет новую страницу в отношениях двух стран, заявил в понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своем аккаунте в социальной сети Х после королевской церемонии проводов монарха, отправившегося с государственным визитом в Россию.
"Этот визит является историческим и имеет и важнейшее значение, так как Его Величество становится первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между Малайзией и Россией в 1967 году", - говорится в публикации главы правительства Малайзии.
"Визит открывает новую главу в двусторонних отношениях между Малайзией и Россией и, как ожидается, будет способствовать развитию стратегического сотрудничества в различных областях, включая двустороннюю торговлю, инвестиции, высшее образование, технологии и инновации, а также прямые контакты между народами двух стран", - пишет Анвар Ибрагим.
Малайзия имеет потенциал для привлечения инвестиций и новых технологий из России, особенно в энергетике, аэрокосмической отрасли, обороне и интеллектуальном сельском хозяйстве, отмечается в публикации премьер-министра.
"Что ещё более важно, этот государственный визит укрепляет роль института монархии Малайзии как движущей силы дипломатии страны, пользующейся международным уважением, тем самым укрепляя суверенитет и имидж Малайзии как нейтрального, открытого и прогрессивного государства", - добавил глава правительства королевства.
Ранее государственное новостное агентство Малайзии Bernama сообщало со ссылкой на заявление королевского дворца, что король Малайзии Султан Ибрагим посетит Россию с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина с 5 по 10 августа 2025 года.
Согласно заявлению дворца, в программу визита малайзийского монарха входит официальная встреча с президентом Владимиром Путиным и другие официальные мероприятия, а также посещение Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) и технологического и инновационного центра "Точка кипения".
Из Москвы король Малайзии отправится в Татарстан. В Казани запланирована официальная встреча монарха с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и посещение Казанского Вертолетного завода, сообщало агентство Bernama.