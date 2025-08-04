Ключевской вулкан на Камчатке выбросил вулканические бомбы
На Камчатке Ключевской вулкан выбрасывает вулканические бомбы на сотни метров
© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/TelegramКлючевской вулкан на Камчатке выбрасывает вулканические бомбы
Ключевской вулкан на Камчатке выбрасывает вулканические бомбы
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 4 авг - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке выбрасывает вулканические бомбы на сотни метров над кратером, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
"Вулкан Ключевской, 4 августа. Происходят выбросы вулканических бомб до нескольких сотен метров над кратером", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале службы опубликовано ускоренное видео вулкана с камеры, установленной в поселке Ключи. На нем видно, как время от времени над кратером появляются огненные взрывы.
За понедельник вулкан три раза выбросил пепел - сначала на 6,5, затем на 7,5 и 8 километров над уровнем моря.
Ранее ГУМЧС РФ по краю сообщало, что пепловые выбросы от 6 до 10 километров возможны на проявляющих активность вулканах Камчатки - Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный. Гостям и жителям Камчатки рекомендовано воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе 10 километров от их вершины.
Тридцатого июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.