https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033291132.html

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил вулканические бомбы

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил вулканические бомбы - РИА Новости, 04.08.2025

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил вулканические бомбы

Ключевской вулкан на Камчатке выбрасывает вулканические бомбы на сотни метров над кратером, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T15:58:00+03:00

2025-08-04T15:58:00+03:00

2025-08-04T15:58:00+03:00

происшествия

камчатка

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шивелуч

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УЛАН-УДЭ, 4 авг - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке выбрасывает вулканические бомбы на сотни метров над кратером, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "Вулкан Ключевской, 4 августа. Происходят выбросы вулканических бомб до нескольких сотен метров над кратером", - говорится в сообщении. В Telegram-канале службы опубликовано ускоренное видео вулкана с камеры, установленной в поселке Ключи. На нем видно, как время от времени над кратером появляются огненные взрывы. За понедельник вулкан три раза выбросил пепел - сначала на 6,5, затем на 7,5 и 8 километров над уровнем моря. Ранее ГУМЧС РФ по краю сообщало, что пепловые выбросы от 6 до 10 километров возможны на проявляющих активность вулканах Камчатки - Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный. Гостям и жителям Камчатки рекомендовано воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе 10 километров от их вершины. Тридцатого июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта. Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.

https://ria.ru/20250804/vulkan-2033181659.html

https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033152272.html

камчатка

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шивелуч

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происшествия, камчатка, россия, шивелуч, российская академия наук