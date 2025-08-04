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Ключевской вулкан на Камчатке выбросил вулканические бомбы - РИА Новости, 04.08.2025
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15:58 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033291132.html
Ключевской вулкан на Камчатке выбросил вулканические бомбы
Ключевской вулкан на Камчатке выбросил вулканические бомбы - РИА Новости, 04.08.2025
Ключевской вулкан на Камчатке выбросил вулканические бомбы
Ключевской вулкан на Камчатке выбрасывает вулканические бомбы на сотни метров над кратером, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T15:58:00+03:00
2025-08-04T15:58:00+03:00
происшествия
камчатка
россия
шивелуч
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УЛАН-УДЭ, 4 авг - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке выбрасывает вулканические бомбы на сотни метров над кратером, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "Вулкан Ключевской, 4 августа. Происходят выбросы вулканических бомб до нескольких сотен метров над кратером", - говорится в сообщении. В Telegram-канале службы опубликовано ускоренное видео вулкана с камеры, установленной в поселке Ключи. На нем видно, как время от времени над кратером появляются огненные взрывы. За понедельник вулкан три раза выбросил пепел - сначала на 6,5, затем на 7,5 и 8 километров над уровнем моря. Ранее ГУМЧС РФ по краю сообщало, что пепловые выбросы от 6 до 10 километров возможны на проявляющих активность вулканах Камчатки - Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный. Гостям и жителям Камчатки рекомендовано воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе 10 километров от их вершины. Тридцатого июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта. Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.
https://ria.ru/20250804/vulkan-2033181659.html
https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033152272.html
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происшествия, камчатка, россия, шивелуч, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Россия, Шивелуч, Российская академия наук
Ключевской вулкан на Камчатке выбросил вулканические бомбы

На Камчатке Ключевской вулкан выбрасывает вулканические бомбы на сотни метров

© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/TelegramКлючевской вулкан на Камчатке выбрасывает вулканические бомбы
Ключевской вулкан на Камчатке выбрасывает вулканические бомбы - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/Telegram
Ключевской вулкан на Камчатке выбрасывает вулканические бомбы
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УЛАН-УДЭ, 4 авг - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке выбрасывает вулканические бомбы на сотни метров над кратером, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
"Вулкан Ключевской, 4 августа. Происходят выбросы вулканических бомб до нескольких сотен метров над кратером", - говорится в сообщении.
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбрасывает столб пепла - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Вулкан Крашенинникова на Камчатке снова выбросил пепел
09:48
В Telegram-канале службы опубликовано ускоренное видео вулкана с камеры, установленной в поселке Ключи. На нем видно, как время от времени над кратером появляются огненные взрывы.
За понедельник вулкан три раза выбросил пепел - сначала на 6,5, затем на 7,5 и 8 километров над уровнем моря.
Ранее ГУМЧС РФ по краю сообщало, что пепловые выбросы от 6 до 10 километров возможны на проявляющих активность вулканах Камчатки - Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный. Гостям и жителям Камчатки рекомендовано воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе 10 километров от их вершины.
Тридцатого июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Пепел вулкана с первым извержением за 600 лет поднялся на шесть километров
01:08
 
ПроисшествияКамчаткаРоссияШивелучРоссийская академия наук
 
 
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