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На Камчатке активизировался вулкан Мутновский - РИА Новости, 04.08.2025
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09:07 04.08.2025 (обновлено: 13:03 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033174750.html
На Камчатке активизировался вулкан Мутновский
На Камчатке активизировался вулкан Мутновский - РИА Новости, 04.08.2025
На Камчатке активизировался вулкан Мутновский
Термальная аномалия зафиксирована на вулкане Мутновский на Камчатке, что свидетельствует о повышенной внутренней активности, сообщил Камчатский филиал Единой... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T09:07:00+03:00
2025-08-04T13:03:00+03:00
камчатка
северо-курильск
российская академия наук
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УЛАН-УДЭ, 4 авг - РИА Новости. Термальная аномалия зафиксирована на вулкане Мутновский на Камчатке, что свидетельствует о повышенной внутренней активности, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "Вулканологи Камчатки бьют тревогу: на Мутновском вулкане зафиксирована термальная аномалия. Это явление, свидетельствующее о повышенной внутренней активности, привело к присвоению вулкану жёлтого кода опасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что в связи с непрерывным потоком афтершоков проведение точного сейсмического мониторинга самого Мутновского вулкана и точный прогноз его извержений не представляются возможными. Посещение данного вулкана крайне опасно и категорически не рекомендуется, подчеркнули специалисты. После сильнейшего землетрясения 30 июля на Камчатке наблюдается активизация вулканов. Первым активизировался вулкан Авачинский - произошли парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла до 300 метров, затем отреагировал Ключевской - образовалась пепловая колонна до 6 километров, начался сход раскаленной лавы, в воскресенье активизировался вулканКрашенинникова, молчавший примерно с 1400 года - извержение началось из вершинного кратера, открылась трещина по вулкану. В конце июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. Позднее в Северо-Курильске возобновили морское и вертолетное сообщения и работу местного порта.
https://ria.ru/20250803/vulkan-2033074294.html
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032412766.html
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камчатка, северо-курильск, российская академия наук
Камчатка, Северо-Курильск, Российская академия наук
На Камчатке активизировался вулкан Мутновский

На вулкане Мутновский на Камчатке зафиксировали термальную аномалию

© Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/TelegramНа Мутновском вулкане по спутниковым снимкам зафиксирована термальная аномалия
На Мутновском вулкане по спутниковым снимкам зафиксирована термальная аномалия - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/Telegram
На Мутновском вулкане по спутниковым снимкам зафиксирована термальная аномалия
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УЛАН-УДЭ, 4 авг - РИА Новости. Термальная аномалия зафиксирована на вулкане Мутновский на Камчатке, что свидетельствует о повышенной внутренней активности, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
"Вулканологи Камчатки бьют тревогу: на Мутновском вулкане зафиксирована термальная аномалия. Это явление, свидетельствующее о повышенной внутренней активности, привело к присвоению вулкану жёлтого кода опасности", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в связи с непрерывным потоком афтершоков проведение точного сейсмического мониторинга самого Мутновского вулкана и точный прогноз его извержений не представляются возможными. Посещение данного вулкана крайне опасно и категорически не рекомендуется, подчеркнули специалисты.
После сильнейшего землетрясения 30 июля на Камчатке наблюдается активизация вулканов. Первым активизировался вулкан Авачинский - произошли парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла до 300 метров, затем отреагировал Ключевской - образовалась пепловая колонна до 6 километров, начался сход раскаленной лавы, в воскресенье активизировался вулканКрашенинникова, молчавший примерно с 1400 года - извержение началось из вершинного кратера, открылась трещина по вулкану.
В конце июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. Позднее в Северо-Курильске возобновили морское и вертолетное сообщения и работу местного порта.
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