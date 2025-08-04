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Пепел вулкана с первым извержением за 600 лет поднялся на шесть километров - РИА Новости, 04.08.2025
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01:08 04.08.2025 (обновлено: 11:56 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033152272.html
Пепел вулкана с первым извержением за 600 лет поднялся на шесть километров
Пепел вулкана с первым извержением за 600 лет поднялся на шесть километров - РИА Новости, 04.08.2025
Пепел вулкана с первым извержением за 600 лет поднялся на шесть километров
Пепловый шлейф извергающегося впервые за 600 лет вулкана Крашенинникова на Камчатке поднялся на шесть километров, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T01:08:00+03:00
2025-08-04T11:56:00+03:00
происшествия
камчатка
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пепловый шлейф извергающегося впервые за 600 лет вулкана Крашенинникова на Камчатке поднялся на шесть километров, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Ранее руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольга Гирина сообщила РИА Новости, что первое извержение вулкана Крашенинникова спустя 600 лет зафиксировано на Камчатке. "Пепловый шлейф от извержения вулкана Крашенинникова распространяется на юго-восток на высоте до шести километров над уровнем моря", - говорится в сообщении в Telegram-канале филиала.
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происшествия, камчатка, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Пепел вулкана с первым извержением за 600 лет поднялся на шесть километров

Пепловый шлейф вулкана Крашенинникова на Камчатке поднялся на шесть километров

© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Крашенинникова на Камчатке
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник
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Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пепловый шлейф извергающегося впервые за 600 лет вулкана Крашенинникова на Камчатке поднялся на шесть километров, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Ранее руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольга Гирина сообщила РИА Новости, что первое извержение вулкана Крашенинникова спустя 600 лет зафиксировано на Камчатке.
"Пепловый шлейф от извержения вулкана Крашенинникова распространяется на юго-восток на высоте до шести километров над уровнем моря", - говорится в сообщении в Telegram-канале филиала.
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ПроисшествияКамчаткаРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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